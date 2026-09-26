Η διαδικασία για τον νέο χάρτη αναμένεται να ξεκινήσει με την ανάθεση σε ιδιώτες εκτιμητές του προσδιορισμού των νέων τιμών ζώνης.

Μετά τις εκλογές και συγκεκριμένα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αναμένεται να ανοίξει ο φάκελος της νέας αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, με τις νέες τιμές ζώνης να βάζουν στο στόχαστρο το μεγάλο χάσμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ φορολογικών και εμπορικών αξιών.

Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν «παγωμένες» στα επίπεδα που καθορίστηκαν με την τελευταία αναπροσαρμογή, τον Ιούνιο του 2021. Έκτοτε, όμως, η αγορά κατοικίας έχει καταγράψει σημαντικές ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές οι πραγματικές τιμές πώλησης να βρίσκονται πλέον πολύ υψηλότερα από τις αξίες που αναγνωρίζει η Εφορία.

Η διαδικασία για τον νέο χάρτη αναμένεται να ξεκινήσει με την ανάθεση σε ιδιώτες εκτιμητές του προσδιορισμού των νέων τιμών ζώνης. Με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και στοιχείων από βάσεις δεδομένων, οι εκτιμητές θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα επίπεδα στα οποία κινείται η αγορά, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ποιες περιοχές είναι στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι περιοχές όπου η ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών τιμών έχει ανοίξει περισσότερο. Στην Αττική ξεχωρίζουν το Κολωνάκι, η Κυψέλη και τα Εξάρχεια, τα νότια προάστια και ειδικότερα η Γλυφάδα, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, καθώς και οι περιοχές γύρω από το Ελληνικό, όπου η μεγάλη επένδυση έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής των τιμών. Αυξημένες τιμές ζώνης αναμένεται να εξεταστούν επίσης σε βόρεια προάστια και Πειραιά.

Στον νέο χάρτη αναμένεται να αποτυπωθούν και οι μεγάλες μεταβολές που έχουν σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές έχει ανεβάσει σημαντικά τις εμπορικές αξίες.

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Παράλληλα, περισσότερες από 2.100 περιοχές που σήμερα βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος αναμένεται να αποκτήσουν για πρώτη φορά τιμές ζώνης.

Η επικείμενη αναπροσαρμογή αναμένεται να προκαλέσει κινητικότητα στις μεταβιβάσεις. Αγοραστές και ιδιοκτήτες που σχεδιάζουν πωλήσεις, γονικές παροχές ή δωρεές έχουν λόγο να κινηθούν πριν ενεργοποιηθούν οι νέες τιμές, καθώς υψηλότερες αντικειμενικές αξίες μπορούν να επηρεάσουν φόρους και έξοδα μεταβίβασης.