Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «καταδικάζει» τις επιθέσεις της Ανσαραλά εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «καταδίκασε» χθες Παρασκευή τις επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη της αναχαίτισης πυραύλων από το Ριάντ και με φόντο την κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο πλευρές.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδικάζουν με τον πιο σθεναρό τρόπο τη συνέχιση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», ιδίως αυτές «εναντίον πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», τονίζεται σε ανακοίνωση Τύπου η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του ΣΑ αυτόν τον μήνα, τον πρεσβευτή της Γαλλίας στον Ζερόμ Μποναφόντ.

Το κείμενο τονίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη καταδικάζουν «τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και τις απειλές εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ» και «τονίζει τη σημασία» που έχει να είναι εγγυημένη «η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους».

Τα δεκαπέντε κράτη μέλη του ΣΑ καλούν σε «πρακτική συνεργασία», ιδίως με τη διεθνώς αναγνωρισμένη «κυβέρνηση της Υεμένης» προκειμένου «να εμποδίζονται οι Χούθι να αποκτούν όπλα και συναφές υλικό, τεχνική βοήθεια, εκπαίδευση, χρηματοδότηση» που τους επιτρέπει να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Υπογραμμίζουν το «εγγενές δικαίωμα του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

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Το Ριάντ ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη ότι αναχαίτισε επίθεση με πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε κατόπιν ότι διεξήγαγε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον κέντρων διοίκησης και αποθηκών όπλων και πυρομαχικών στη νότια Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το κίνημα, προσωπικό των δυνάμεων της διεθνούς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν και αυτών της Σαουδικής Αραβίας τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Μπαρχάμ Σάλεχ χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη για τον άμαχο πληθυσμό.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί (...) χιλιάδες άλλοι τράπηκαν σε φυγή εξαιτίας των μαχών και βρήκαν καταφύγιο στο Τζιμπουτί και αλλού», πρόσθεσε.

«Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κήρυξε καταρχήν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 1 για την Υεμένη, το Τζιμπουτί και τη Σομαλία, επιτρέποντας να κινητοποιηθούν ταχέως πόροι και προσωπικό ώστε να ενισχυθεί η αντίδρασή μας, κυρίως η βοήθεια σε είδος, να διατεθούν στέγη και μέτρα προστασίας» στους εκτοπισμένους και στους πρόσφυγες, πρόσθεσε ο κ. Σάλεχ.