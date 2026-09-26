Δυο Ευρωπαίους ηγέτες τιμά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και το έδειξε στη Νέα Υόρκη.

Για λίγες μόνο ώρες βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Μπ. Νετανιάχου. Δεν τον σήκωνε το κλίμα.΄Οταν ανέβηκε στο βήμα, αποχώρησαν περισσότερες από 70 αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους δυο ευρωπαϊκές, η ισπανική και η ιρλανδική. Του ασκήθηκε, άλλωστε, σφοδρή κριτική από τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας, της Τουρκίας, της Βραζιλίας, της Ιορδανίας και του Κατάρ.

Ο Νετανιάχου είχε κατ ιδίαν συναντήσεις με εννέα ηγέτες, προφανώς για να σπάσει την εικόνα της απομόνωσης, και επέλεξε τους φιλικότερους προς τη χώρα και την κυβέρνηση του. Ανάμεσά τους δυο Ευρωπαίους, τον Κ. Μητσοτάκη και τον Γ. Γιάνσα, πρωθυπουργό της Σλοβενίας.

Ο Γιάνσα, που ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούνιο, έχει δηλώσει την πρόθεση του να «παγώσει» την αναγνώριση της Παλαιστίνης στην οποία είχε προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση το 2024. Έχει επίσης δηλώσει πρόθεση να μεταφέρει τη σλοβενική πρεσβεία από το Τελ Αβιβ στην Ιερουσαλήμ.

Μητσοτάκης και Γιάνσα λοιπόν - χωρίς αλφαβητική σειρά…

Α.