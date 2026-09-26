Οι αναζητήσεις στα social media δείχνουν ότι η τάση της κολοκύθας αρχίζει να αποδυναμώνεται. Το μήλο έρχεται στο προσκήνιο και οι συνταγές με το αγαπημένο φθινοπωρινό φρούτο αρχίζουν να γίνονται… viral.

Για αρκετά χρόνια η απόλυτη γεύση και μυρωδιά του φθινοπώρου είχε συνδεθεί με την κολοκύθα και τις συνταγές που την προσάρμοζαν σε κάθε ρόφημα ή φαγητό. Κεριά, αρωματικά χώρου και διακοσμητικά σπιτιού ακολουθούσαν τη μόδα, με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί λαχανικό να γίνεται viral ήδη από την αρχή του φθινοπώρου.

Όπως όμως συμβαίνει συνήθως, φαίνεται πως πλησιάζει το τέλος εποχής για την κολοκύθα, και την σκυτάλη την παίρνει το μήλο. Ένα τόσο συνηθισμένο και γευστικό φρούτο, γίνεται πρωταγωνιστής στα social media και το κοινό λέει «ναι» σε ό,τι περιέχει μήλο.

Οι παλιοί λέγανε: «Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», μήπως όμως η μόδα της εποχής ήρθε για να κάνει το μήλο την κολοκύθα στην άκρη;

Έρχεται το μήλο και η κολοκύθα αποχωρεί; Η νέα τάση στα social media

Η αλήθεια είναι πως η κολοκύθα συνεχίζει να αποτελεί μία από τις κορυφαίες γεύσεις του φθινοπώρου, με πολλά ροφήματα και σνακ να έχουν υψηλή περιεκτικότητα στο συγκριμένο λαχανικό.

Ωστόσο, τα ποσοστά μίλησαν και δείχνουν ότι η τάση του φθινοπώρου αρχίζει να εστιάζει σταδιακά… στο μήλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Google, το TikTok και το Instagram, η κολοκύθα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις αναζητήσεις, την ίδια ώρα, ωστόσο, που παρατηρείται πτώση των ποσοστών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Σύμφωνα με μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάζει το foodnavigator.com οι αναζητήσεις για το δημοφιλές «Pumpkin Spice» μειώθηκαν ετησίως κατά 25,8% στα ροφήματα και κατά 43,3% σε ό,τι αφορά γλυκά και σνακ.

Και εδώ, έρχεται η σύγκριση με το μήλο.

Οι αναζητήσεις που σχετίζονται με το αγαπημένο φρούτο, είναι ακόμη αισθητά λιγότερες σε σχέση με την κολοκύθα, ωστόσο παρατηρείται μία συστηματική άνοδος αναζήτησης στις πλατφόρμες των μέσων μαζικής δικτύωσης.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι αναζητήσεις με λέξη – κλειδί το «μήλο» για συνταγές που αφορούν μπάρες πρωτεΐνης, αυξήθηκαν κατά 654% σε ετήσια βάση, την ίδια ώρα που ο ορισμός «κολοκύθα» στην ίδια κατηγορία, έχει μόλις 3,6% «χτυπήματα» στα social media.

Οι αναζητήσεις μεταφέρονται από την Google στο TikTok και στο Instagram

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της νέας τάσης είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές – χρήστες αναζητούν και ανακαλύπτουν νέες γεύσεις και συνταγές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «apple latte» το οποίο έχει πέσει στις αναζητήσεις κατά 96,2% σε ό,τι αφορά την Google, την ίδια ώρα, όμως, που στο TikTok έχουν αυξηθεί κατά 605% και στο Instagram κατά 1.000%.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι οι καταναλωτές ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα νέα προϊόντα μέσα από βίντεο και συνταγές που προωθούν οι influencers, με την αναζήτηση στο Google να φαίνεται πια «ξεπερασμένη πρακτική».