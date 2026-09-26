Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την αμεροληψία των μελών της κυβέρνησης, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή ακόμη και καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής ευεξίας και μακροζωίας, την οποία προηγουμένως είχε «διαφημίσει» κιόλας στα social media, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά είχε αναφέρει τον περασμένο Μάρτιο, ήρθε στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως και η συζήτηση για τη λειτουργία αντίστοιχων κέντρων και τις θεραπείες που παρέχουν.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2029252801411309603}

Το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει, προφανώς, αφορά τις άδειες και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους (η δημιουργία του MedWatch λειτουργεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση), αλλά ένα άλλο αφορά τον υπουργό Υγείας και τη σχέση της συγκεκριμένης πρακτικής με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης.

Διότι, μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, αλλά το περίφημο «Επιτελικό Κράτος» (Νόμος 4622/2019) προβλέπει, μεταξύ άλλων, και «Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων», ο οποίος καταρτίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε γι’ αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή εάν η διαφήμιση από τον υπουργό Υγείας κλινικής που παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας, από τον συνάδελφο, Μηνά Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρώτη φράση της απάντησής του είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Δεν είναι στα καθήκοντα ενός Υπουργού να κάνει διαφήμιση».

Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε, ωστόσο, να διαχωρίσει τη «διαφήμιση» από την προβολή πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο ενός υπουργού: «Στα καθήκοντα ενός Υπουργού, αναλόγως με το χαρτοφυλάκιό του, είναι να προβάλει πρωτοβουλίες, οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Προφανώς, εφόσον οι πρωτοβουλίες αυτές κινούνται εντός νομιμότητας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 26:53'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=qCT1pSKiCAg}

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση παρέπεμψε στις εξηγήσεις που έχει ήδη δώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παρουσία και την προβολή της συγκεκριμένης κλινικής (η οποία, να σημειώσουμε, δεν πραγματοποιεί υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, όπως ανακοίνωσε η ίδια).

Μόνο που δεν ξέρουμε σε ποιες απ’ όλες.

Στην ανάρτηση που έλεγε ότι: «Η εταιρία αυτή είναι μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2102428991886111001}

Στην ανάρτηση που έλεγε: «Ζούμε στην εποχή του απόλυτου παραλογισμού. Ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος στο ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του έχει και την προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού ο οποίος είναι διακηρυγμένος εθνικός στόχος. Εγώ λοιπόν εγκαινίασα την πρώτη μονάδα ιατρικού τουρισμού στην Γλυφάδα από ένα ξένο Κράτος, τα ΗΑΕ. Αυτό που έκανα είναι επαναλαμβάνω μέρος του ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου. Και με κατηγορούν»;

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2103012270661878096}

Στην ανάρτηση που έλεγε: «Σε νόμο του 2017 ορίζεται σε ΦΕΚ ότι στα καθηκοντα του Υπουργού Υγείας είναι η ανάπτυξη Μονάδων Ιατρικού Τουρισμού. Εγώ εγκαινίασα την μεγαλύτερη τέτοια μονάδα στην Ελλάδα, ενώ οι Συριζαίοι δεν έκαναν ως συνήθως απολύτως τίποτε, και είμαι και κατηγορούμενος!»;

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2103163805035266206}

Ή στην απάντησή του στην ερώτηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου; Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό Υγείας: «Είναι σωστό ο υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει τέτοιο promotion σε ιδιωτικές κλινικές;» και αυτός απάντησε: «Πάρα πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και θα το ξανακάνω κιόλας», τονίζοντας πως: «Γιατί σήμερα στον πλανήτη γη το λεγόμενο longevity αποτελεί το ταχύτερο αναπτυξιακό εργαλείο Υγείας στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και εγώ την Ελλάδα δεν θέλω να την αφήσω απ’ έξω».

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα στο 08:56'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Trbq3X1ha94}

Τι προβλέπει ο Κώδικας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, που επικαιροποιήθηκε το 2024, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την αμεροληψία των μελών της κυβέρνησης, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή ακόμη και καταστάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι τα μέλη της κυβέρνησης οφείλουν να αναγνωρίζουν και να απέχουν όχι μόνο από καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και από καταστάσεις «ικανές να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων».

Παράλληλα, στο κεφάλαιο για την αμεροληψία και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων ορίζεται ότι οφείλουν να είναι «αντικειμενικοί και αμερόληπτοι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους», υπηρετώντας με τη δράση τους «το δημόσιο συμφέρον και όχι ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα».

Μάλιστα, ο Κώδικας δεν περιορίζει την εφαρμογή του αποκλειστικά στις υπουργικές πράξεις. Προβλέπει ότι εφαρμόζεται και στην προσωπική συμπεριφορά των υπουργών, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών και των κανόνων του.

Ποιος ελέγχει τους υπουργούς

Όταν ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε εκ νέου εάν υπάρχει αντίστοιχος μηχανισμός ελέγχου στην κυβέρνηση, απάντησε: «Υπάρχει, αυτό που ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις [...] και όλα αυτά προφανώς αξιολογούνται».

Ο ίδιος ο Κώδικας, πάντως, είναι πολύ συγκεκριμένος ως προς το ποιος ασκεί την εποπτεία για την τήρησή του.

Στο κεφάλαιο «Εποπτεία και μηχανισμός παρακολούθησης» αναφέρεται ότι η συμμόρφωση με τις προβλέψεις του αποτελεί υποχρέωση των μελών της κυβέρνησης, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι, πέρα από τυχόν συνέπειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, «η παραβίαση των κανόνων του Κώδικα επισύρει πολιτικές ευθύνες».

Και αμέσως μετά κατονομάζονται οι αρμόδιοι: Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης ασκούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την εποπτεία για την τήρηση του Κώδικα.

Επομένως, μετά και τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «όλα αυτά προφανώς αξιολογούνται», προκύπτει ένα συγκεκριμένο ερώτημα: έχει εξεταστεί από κάποιο από τα δύο αρμόδια όργανα η δημόσια προβολή συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής από τον υπουργό Υγείας και, εάν ναι, ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Και, κυρίως, εάν η ενέργεια ενός υπουργού που δηλώνει ο ίδιος ότι «διαφήμισε» συγκεκριμένη ιδιωτική επιχείρηση του τομέα τον οποίο εποπτεύει είναι συμβατή με τις προβλέψεις του κυβερνητικού Κώδικα περί αμεροληψίας και αποφυγής ακόμη και της εντύπωσης σύγκρουσης συμφερόντων.

Δείτε ΕΔΩ τον «Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων».