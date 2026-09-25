«Η ΚΟ μας δείχνει πόσο συμπαγής είναι. Έτσι θα κερδίσουμε την νέα Αυτοδυναμία με ομόνοια, σύμπνοια και μαχητικότητα», σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ένα δημόσιο «ευχαριστώ» προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Περικλή Μαντά και Θανάση Παπαθανάση, είπε – με ανάρτησή του στο Χ – ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα όσα είπαν σε ΣΚΑΪ και Mega, αντίστοιχα. Οι δυο βουλευτές σήκωσαν «ασπίδα προστασίας» στον υπουργό Υγείας για τη φράση του περί «μπάφου» στον δημοσιογράφο, Νίκο Ελευθερόγλου (ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε και στο επεισόδιο που είχε με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη), με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει πως «η ΚΟ μας δείχνει πόσο συμπαγής είναι».

Καταλήγοντας ο υπουργός Υγείας, σημειώνει: «Έτσι θα κερδίσουμε την νέα Αυτοδυναμία με ομόνοια, σύμπνοια και μαχητικότητα. Φίλοι μου σας ευχαριστώ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του, στην οποία παρέθεσε και τα σχετικά αποσπάσματα:

«Θα στενοχωρήσω τη Ράνια Τζίμα διότι πέρασαν 29 ολόκληρα λεπτά από την προηγούμενη μου ανάρτηση (σ.σ. η δημοσιογράφος ανέφερε χθες στη ραδιοφωνική της εκπομπή ότι κάνει ανάρτηση κάθε πέντε λεπτά) αλλά θεωρώ ότι αυτή έχει σημασία. Στην μεγάλη επίθεση που δέχομαι από το Mega εδώ και τρεις μέρες αισθάνομαι την υποστήριξη και την αγάπη των συναδέλφων μου στην ΚΟ της ΝΔ. Το πρωί ξύπνησα και στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είδα την απάντηση του συναδέλφου μου βουλευτού Μεσσηνίας, Περικλή Μαντά, ο οποίος με υποστήριξε με θέρμη και προέβαλε το έργο μου στην Υγεία. Τον ευχαριστώ θερμά. Λίγο μετά όμως είδα και τον συνάδελφο μου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Παπαθανάση που μέσα στο Mega έβαλε μεγάλη πλάτη. Τους ανθρώπους που βάζουν πλάτη στα δύσκολα του Τιμώ, όχι μόνον διότι χρειάζεται θάρρος για να το κάνουν αλλά και διότι ο πειρασμός να πει τώρα κάποιος κάτι εναντίον μου για να γίνει αρεστός στους εχθρούς μου και να τον παίζουν πρώτο θέμα, είναι μεγάλος. Και όμως η ΚΟ μας δείχνει πόσο συμπαγής είναι. Έτσι θα κερδίσουμε την νέα Αυτοδυναμία με ομόνοια, σύμπνοια και μαχητικότητα. Φίλοι μου σας ευχαριστώ».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2103379185590825176}