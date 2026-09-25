Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα αεροθεραπείας ύψους 200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, καρκίνο
πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση, ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση.
Επίσης χορηγείται σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (και βρίσκονται σε χρόνια αιμοκάθαρση/περιτοναϊκή διήθηση) καθώς και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονα και καρδιάς, για το χρονικό διάστημα 1/6 ως 31/8 κάθε έτους.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσκόμιση των κάτωθι
δικαιολογητικών:
α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
- ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα, και
- δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα 1/6-31/8.
Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, από Νοσοκομείο Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα ή από Κέντρο Υγείας ή από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Για τους μεταμοσχευμένους αρκεί μόνο η προσκόμιση του ΚΕΠΑ, εφόσον από αυτή προκύπτει σαφώς το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης.
γ) Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.
Το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Τα αιτήματα δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 28 η Φεβρουαρίου 2027, είτε με φυσική παρουσία στις ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ, είτε ηλεκτρονικά μέσω ΦΑΥ