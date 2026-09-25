«Βρισκόμαστε στο 2026. Το να μένεις απολιτίκ κατά τη διάρκεια μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια», δηλώνει ο Macklemore.

Ο Macklemore ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μιας σειράς εμφανίσεων με τίτλο «Free Palestine», πλαισιωμένος από φίλους και συναδέλφους του καλλιτέχνες, με στόχο την ενίσχυση των ανθρωπιστικών δράσεων στην Παλαιστίνη.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο ράπερ κατά κόσμον Benjamin Haggerty απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Εντ Σίραν σε στάδια των ΗΠΑ. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του στη σκηνή στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν τάχθηκε υπέρ μιας «ελεύθερης Παλαιστίνης». Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν την αντίδραση ιδιοκτητών συναυλιακών χώρων, οι οποίοι αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν συναυλίες στις οποίες θα συμμετείχε ο καλλιτέχνης.

«Κάτι έχει αλλάξει»

«Αν οι τελευταίες εβδομάδες μας έδειξαν κάτι, είναι ότι κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια», έγραψε ο Macklemore στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram η οποία συνοδευόταν από την αφίσα των εμφανίσεών του.

«Υπάρχει μία συλλογική αφύπνιση γύρω από την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη δύναμη των δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να λογοκρίνουν αυτό το αίτημα και το τι περιμένουμε από τους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στο 2026. Το να μένεις απολιτίκ κατά τη διάρκεια μιας γενοκτονίας δεν λειτουργεί πια. Ο κόσμος ζητά από τους καλλιτέχνες να δώσουν το παρών, να ενημερωθούν και να σταθούν δίπλα στην κοινότητα, χρησιμοποιώντας τη σκηνή για κάτι παραπάνω από απλή ψυχαγωγία... αυτό που συνέβη σε μένα είναι μεγαλύτερο από έναν καλλιτέχνη ή μία σκηνή. Όταν η τάξη των δισεκατομμυριούχων μπορεί να αποφασίζει ποιες φωνές επιτρέπονται πάνω στη σκηνή και ποιες θεωρούνται πολύ επικίνδυνες για να ακουστούν, όλοι θα πρέπει να δίνουν προσοχή», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

Οι εμφανίσεις του Macklemore θα ξεκινήσουν από το Δουβλίνο στις 26 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στο Παρίσι στις 29 και το Λονδίνο στις 30 του ίδιου μήνα. Παράλληλα, ο ράπερ έκανε γνωστό ότι σύντομα θα ανακοινωθούν και ημερομηνίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Θυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε πριν λίγες ημέρες, πρόκειται να διαθέσει την αμοιβή του ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τη συμμετοχή του στην περιοδεία «Loop» του Εντ Σίραν, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ