Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησής του στη Βουλή, ο αρμόδιος υφυπουργός δεν ήταν σε θέση να δώσει κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Όταν συζητούσαμε το πολύκροτο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας λέγαμε ότι τελικά τον λογαριασμό θα τον πληρώσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο πραγματικός παραγωγός. Δυστυχώς, αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα», τόνισε ο Βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Aναφερόμενος στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με το ΟΣΔΕ 2026 και τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, o κ. Χαρίτσης επεσήμανε προς τον Υπουργό κ. Μ. Σχοινά ότι στις 25 Σεπτεμβρίου λήγει η παράταση που δόθηκε από την κυβέρνηση μετά τα σοβαρά προβλήματα της πλατφόρμας MyAGRO, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο πόσες αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί και ποιοι και πότε θα πληρωθούν.

«Μιλάμε για περίπου 640.000 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα, παραμονή της λήξης της παράτασης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει με σαφήνεια ούτε πόσες αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί ούτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «έχουν οριστικοποιηθεί 24 – 25000; Τόσες περίπου είναι, για να σας πληροφορήσω, οι αιτήσεις μόνο στον νομό Μεσσηνίας» ενώ χαρακτήρισε «σταγόνα στον ωκεανό» την πρόοδο της διαδικασίας από την ΑΑΔΕ.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησής του στη Βουλή, ο αρμόδιος υφυπουργός δεν ήταν σε θέση να δώσει κανένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

«Η ΑΑΔΕ στέλνει υπενθυμίσεις στους παραγωγούς να σπεύσουν να κάνουν τις αιτήσεις τους. Σε ποια πλατφόρμα όμως; Σε μια πλατφόρμα για την οποία υπάρχει σωρεία καταγγελιών για τεχνικά προβλήματα και αλλεπάλληλες αλλαγές, σε μια διαδικασία που κάθε χρόνο γινόταν Μάρτιο και Απρίλιο και έχουμε φτάσει αισίως στον Σεπτέμβριο», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Να έρθει ο Πιτσιλής στην Επιτροπή και να δώσει απαντήσεις»

Ο κ. Χαρίτσης επανέφερε το αίτημά του να κληθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, προκειμένου να ενημερώσει τη Βουλή για την πορεία της διαδικασίας.

«Ζήτησα το αυτονόητο: να έρθει ο αρμόδιος και να μας ενημερώσει τι γίνεται με την πλατφόρμα, τις δηλώσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές. Αντί γι’ αυτό, σιγή ιχθύος», ανέφερε, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές της συμπολίτευσης, ιδιαίτερα όσους εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, να τοποθετηθούν για την κατάσταση που βιώνουν οι παραγωγοί.

«Το άρθρο 74 χρειάζεται καθαρές απαντήσεις

Αναφερόμενος στο επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς αφορά η ρύθμιση, ποιοι έλεγχοι παραμένουν σε εκκρεμότητα και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι δεν θα καταβληθούν ενισχύσεις σε περιπτώσεις που συνδέονται με παράνομες πρακτικές.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ενισχύσεις περιόδων που βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν αναδειχθεί υποθέσεις με βοσκοτόπια που δηλώνονταν ως ιδιωτικά, με πλαστά μισθωτήρια και άλλες παράνομες πρακτικές.

«Είδαμε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», είδαμε μια πυραμίδα διαφθοράς που η κορυφή της φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Μην απορείτε που σκέφτονται όλοι ότι πάτε να αμνηστεύσετε όλους αυτούς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο», τόνισε ο ίδιος και χαρακτήρισε «μια τρύπα στο νερό» τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Αν πραγματικά εννοείτε αυτά που λέτε, φέρτε μια πραγματική ρύθμιση που θα ξεκαθαρίζει τι θα ελεγχθεί και τι όχι, τι εκκρεμεί και τι όχι και πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», υπογράμμισε.

«Να τελειώνουμε με τους απατεώνες και τους επιτήδειους και να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους πραγματικούς αγρότες, τους ανθρώπους του μόχθου», πρόσθεσε.

«Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο φιάσκο του ΟΣΔΕ»

Ο Αλ. Χαρίτσης επέκρινε συνολικά την κυβερνητική διαχείριση, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές εξελίξεις διαψεύδουν τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για ένα νέο σύστημα που θα εξασφάλιζε διαφάνεια, ταχύτητα και ομαλές πληρωμές.

«Ο πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος την ΑΑΔΕ στις 6 Αυγούστου, πανηγύριζε για το νέο σύστημα, που –όπως έλεγε– θα αποδώσει με διαφάνεια και πολύ ταχείες διαδικασίες τις ενισχύσεις στους παραγωγούς. Και φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, επισημαίνοντας τις δραματικές συνέπειες που έχει για τους παραγωγούς η απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου.

«Οι άνθρωποι της πραγματικής παραγωγής ακούν όλα αυτά τα χρόνια για ψηφιακούς μετασχηματισμούς, αριστεία, διαλειτουργικότητα και τεχνολογία και σήμερα δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε την προκαταβολή τους και κινδυνεύουν με αφανισμό», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η αδυναμία του κράτους να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών δημιουργεί έδαφος για την ενίσχυση ακραίων και αντιδημοκρατικών δυνάμεων.

«Το χάσμα ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στην αδιαφορία που εισπράττουν οι πολίτες, η απόσταση ανάμεσα στην αδικία από τη μία και την υποκρισία από την άλλη, αφήνουν πολιτικό χώρο για να αναφύονται δυνάμεις από τις οποίες πρέπει να απαλλαγούμε», τόνισε.

«Αυτόν τον χώρο τον βρίσκει κανείς ανάμεσα στη φτωχοποίηση, την αδικία, τον εμπαιγμό και την υποκρισία· στην αίσθηση ότι οι υπουργοί διαβεβαιώνουν, το κράτος κωλυσιεργεί και οι “κολλητοί” μοιράζονται το χρήμα. Αυτό το έδαφος στρώνεται και για την επιστροφή εκείνων που η δημοκρατία μας πρέπει οριστικά να αφήσει πίσω της», κατέληξε.