Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία που ξεκινάει από σήμερα και θα επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Τι ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το κύμα κακοκαιρίας, θα ξεκινήσει να ασκεί επίδραση στο βόρειο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά. Θα κινηθεί πιο νότια και θα περάσει μέσα στο Ιόνιο, στη συνέχεια θα εμφανίσει μία τάση να κινηθεί προς τη θάλασσα Κυθήρων και την περιοχή της Κρήτης. Αύριο, Σάββατο, θα βλέπουμε βαθμιαία αυτά τα φαινόμενα να εξαπλώνονται πιο νότια. Μεγάλη προσοχή αύριο στη Πελοπόννησο, η οποία εμφανίζει πολύ αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια.

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του το κύμα κακοκαιρίας θα ασκήσει επίδραση και προς την Αρκαδία και προς την Λακωνία, για να καταλήξει από αύριο το απόγευμα και στη συνέχεια, στην περιοχή της Κρήτης, όπου και εκεί φαίνεται να πέφτει μεγάλος όγκος νερού.

Την Κυριακή επομένως θα απομακρυνθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα πάμε σε βροχές πιο σταθερής και ήπιας έντασης. Θα μείνει και πάλι στο επίκεντρο, η Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα θα πάμε σε καλύτερες καιρικές συνθήκες, όμως η όλη η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από άστατες καιρικές συνθήκες και μάλιστα και από πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς μας έρχονται συνεχώς πιο ψυχρές αέριες μάζες.

Είναι αρκετά πιθανό να βρεθούμε σε θερμοκρασιακές τιμές κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

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