Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου.

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης, Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Το ελληνικό μπάσκετ θα είναι φτωχότερο από σήμερα, καθώς πριν λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε και επίσημα ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών.

Η πορεία του

Ο Σούλης Μαρκόπουλος αγωνίστηκε ως αθλητής στον Όλυμπο Σαράντα Εκκλησιών και στο Δημόκριτο, με τον οποίο έλαβε μέρος και στο Πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας.

Αμέσως μετά το τέλος της σταδιοδρομίας του ξεκίνησε από το Δημόκριτο την προπονητική του σταδιοδρομία. Έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης: τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και το Μακεδονικό.

Την περίοδο 1993-94, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αρχικά ως βοηθός προπονητή και, όταν αποχώρησε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ως πρώτος προπονητής. Βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας κατά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Την ίδια χρονιά οδήγησε το σύλλογο μέχρι τον τελικό των play-off της Α1.

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Το 2008 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής της χρονιάς, ενώ την επόμενη περίοδο, 2008-09, οδήγησε το Μαρούσι στην 3η θέση του Πρωταθλήματος. Το 2009 επέστρεψε για τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ όπου και εργάστηκε μέχρι τον Μάιο 2017. Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 89-82 όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε ιστορία, κοουτσάροντας για 489η φορά στην κατηγορία. Με εκείνη προσπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια από καταβολής Α' Εθνικής.

Το 2019, μετά από δυο χρόνια απουσίας επέστρεψε τους πάγκους για λογαριασμό του Άρη. Ωστόσο στις 9 Δεκεμβρίου 2019, υπέβαλλε τη παραίτηση του, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.