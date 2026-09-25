Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη για όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις».

Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκλείσει το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης από τον Λευκό Οίκο, ο πάπας Λέων επανέλαβε την Παρασκευή τη στήριξή του στην ελευθερία του Τύπου.

Ο πάπας Λέων συνομιλούσε με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της δίωρης πτήσης από τη Ρώμη προς το Παρίσι, όταν ρωτήθηκε για τη διαμάχη του Λευκού Οίκου με τα μέσα ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico.

Ο Αμερικανός πάπας, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει την οργή του Τραμπ μετά την κριτική που άσκησε για τον πόλεμο στο Ιράν, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία της δημοσιογραφικής κάλυψης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι», είπε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη για όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποκατέστησε την πρόσβαση δημοσιογράφων από το CNN, το MS Now και το Politico, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός τους ήταν πιθανότατα αντισυνταγματικός.

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Με πληροφορίες από Reuters