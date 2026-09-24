Ο δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει άμεσα τις διαπιστεύσεις στους δημοσιογράφους των τριών μέσων και ανέστειλε για 14 ημέρες την εφαρμογή της απόφασης από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε σήμερα, Πέμπτη, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκαταστήσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, κρίνοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε στα τρία μέσα ήταν πιθανότατα αντισυνταγματική.

Σε μια σημαντική δικαστική εξέλιξη στη διαμάχη του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε την απόφαση στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσαν τα τρία ειδησεογραφικά μέσα κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει άμεσα τις διαπιστεύσεις στους δημοσιογράφους των τριών μέσων και ανέστειλε για 14 ημέρες την εφαρμογή της απόφασης από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η απόφαση λήφθηκε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Το δικαστικό αρχείο δεν παρέχει στήριξη στον ισχυρισμό των εναγομένων ότι η ανάκληση των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων των προσφευγόντων θα προστατεύσει πράγματι την εθνική ασφάλεια ή ότι η εθνική ασφάλεια θα κινδυνεύσει εάν το δικαστήριο διατάξει την επαναφορά των διαπιστεύσεών τους όσο η παρούσα δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφέρει πως η απαγόρευση οφειλόταν στην «φερόμενη έλλειψη αλήθειας και στην αρνητικότητα» των ρεπορτάζ των συγκεκριμένων μέσων.

Ο Τραμπ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα τρία μέσα «δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ». Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξαν ότι η απαγόρευση μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.

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Η αγωγή

Τα CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν στη δικαιοσύνη τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου και του Τύπου.

Ο δικαστής δήλωσε κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης ότι δύο προηγούμενες αποφάσεις του Εφετείου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια καθιστούν σαφές ότι οι δημοσιογράφοι δικαιούνται να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία πριν από την ανάκληση των δημοσιογραφικών τους διαπιστεύσεων για τον Λευκό Οίκο. Ο δικαστής πρόσθεσε ότι δεν φαινόταν να είχε δοθεί από τον Λευκό Οίκο στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ουσιαστική δυνατότητα να αμφισβητήσουν την ανάκληση της πρόσβασής τους.

Οι δικηγόροι των μέσων υποστήριξαν ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη ειδοποίηση ή δυνατότητα αμφισβήτησης, χαρακτηρίζοντάς την πρωτοφανή και ιδιαίτερα αυστηρή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα και πως ο πρόεδρος έχει την εξουσία να την αναστέλλει. Ο Κέλι, ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι οι επιστολές με την αιτιολόγηση της κυβέρνησης στάλθηκαν αφού είχε ήδη ανακληθεί η πρόσβαση και αφού είχε κατατεθεί η αγωγή.

Παράλληλα, οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και δεκάδες ειδησεογραφικοί οργανισμοί κατέθεσαν υπόμνημα υπέρ των τριών μέσων. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν το Reuters, η Washington Post και το Fox News.

Με πληροφορίες από Reuters