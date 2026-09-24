Η τραγουδίστρια ξεσπάει για όσα συνέβησαν την περίοδο του κορονοϊού με τα εμβόλια.

Η Αγγελική Ηλιάδη δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε όσα είχαν ειπωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας και καλώντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους να προβληματιστούν για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

«Έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια»

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε αναφορά στην περίοδο της πανδημίας και στις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, ασκούνταν τότε προς τους πολίτες σχετικά με τον εμβολιασμό.

«Έτσι είναι παιδιά δυστυχώς, δεν θα ξεχάσω που λυσσάγανε τότε γιατί ενδιαφερόντουσαν πολύ για την υγεία μας, να κάνουμε τα εμβόλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη δική της άποψη για τις εξελίξεις, λέγοντας: «Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη».

Η ίδια συνέχισε υποστηρίζοντας: «Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο».

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«Να φροντίσουμε τα παιδιά μας»

Στο ίδιο βίντεο, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί διεθνώς, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές.

«Θεός φυλάξοι και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Πότε θα έρθει η στιγμή που θα επαναστατήσουμε…», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους ακολούθους της να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

«Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε παιδιά λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, ζούμε σε περίεργες εποχές», ανέφερε.

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στα παιδιά και στις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μεγαλώσουν, σημειώνοντας: «Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρούνε κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας, που, σε τι κόσμο; Αυτός είναι εφιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις».