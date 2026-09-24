Σοβαρές ανησυχίες για το θαλάσσιο περιβάλλον προκαλεί η αποκάλυψη ότι τοξικά απόβλητα από πρατήριο υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω κατέληγαν μέσω του Κηφισού στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους και ζητούν άμεσες μετρήσεις στις ακτές.

Προς τη θάλασσα κατέληγαν τα τοξικά απόβλητα που εντοπίστηκαν να απορρίπτονται στον Κηφισό, μέσω φρεατίου αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, διαπίστωσε ότι ο αγωγός του πρατηρίου καταλήγει στο δίκτυο ομβρίων υδάτων και από εκεί στον Κηφισό ποταμό.

Με αυτόν τον τρόπο, τα απόβλητα οδηγούνταν τελικά στη θάλασσα, στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.

Σοβαροί κίνδυνοι για τον Αργοσαρωνικό

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», ο Μιχάλης Χάλαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος, με εξειδίκευση στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών», εξήγησε τι προβλέπεται για τη διαχείριση και απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων.

«Οποιαδήποτε βιομηχανία βρίσκεται σε περιοχή με σύστημα αποχέτευσης οφείλει να επεξεργαστεί τα απόβλητά της και εφόσον πιάσει συγκεκριμένα όρια σε σχέση με τους ρύπους τα ρίχνει στους αγωγούς και πέφτουν στον υδροφόρο ορίζοντα μετά από επεξεργασία. Αν δεν είναι σε σύστημα αποχέτευσης οφείλει να πάρει τα απόβλητά της και να τα πάει σε συγκεκριμένο σημείο της Αττικής και υπό τον έλεγχο της ΕΥΔΑΠ να γίνουν οι κατάλληλες επεξεργασίες».

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Ο κ. Χάλαρης επισήμανε παράλληλα ότι οι ποσότητες των αποβλήτων που έχουν καταλήξει στον Κηφισό ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον του Αργοσαρωνικού.

Όπως ανέφερε, απαιτούνται μετρήσεις παρακολούθησης στο σύνολο των ακτών, προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένες ουσίες και να προσδιοριστεί η ποιότητα των αποβλήτων που έχουν καταλήξει στη θάλασσα.

«Όχι» στο κολύμπι στα νότια

Από την πλευρά της, η Λία Παπαθανάκου, δερματολόγος-αφροδισιολόγος, τόνισε ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν θεωρείται ασφαλές το κολύμπι στις νότιες ακτές.

«Δεν ξέρουμε την ποιότητα και την ποσότητα των αποβλήτων. Μιλάμε για βιομηχανικά απόβλητα, μέταλλα, χημικές ουσίες και αν είναι και νοσοκομειακά και βιολογικούς παράγοντες, όπως αίμα και μικρόβια, οπότε δεν είναι μόνο το θέμα μιας τοξικής δερματίτιδας που μπορεί να εμφανιστεί, αλλά και για την απορρόφηση στοιχείων που είναι ενδοκρινικοί διαταρράκτες και θα απορροφηθούν μέσω του δέρματος συστηματικά και θα πάνε στον εγκέφαλο, στον θυρεοειδή αδένα, στο ήπαρ, στη σπλήνα. Δεν είναι απλό».