Απρόσεκτος φαίνεται οτι ήταν ο διαρρήκτης και μάλιστα όχι μόνο μία φορά!

Μια διάρρηξη με απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ρόδο, όταν ένας άνδρας εισέβαλε σε κατάστημα, έφτασε μέχρι την ταμειακή μηχανή και κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα, έχοντας όμως καθ’ όλη τη διάρκεια ένα σάντουιτς στο χέρι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του διαρρήκτη, ο οποίος φαίνεται να είχε… άλλες προτεραιότητες.

Έσπασε τη βιτρίνα και μπήκε στο κατάστημα

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο άνδρας πλησίασε τη βιτρίνα του καταστήματος και άρχισε να σπρώχνει με δύναμη την τζαμαρία. Μετά από αρκετές προσπάθειες κατάφερε να τη σπάσει και να μπει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή, κρατώντας στο ένα χέρι το σάντουιτς. Παρότι το συρτάρι ήταν ξεκλείδωτο, δυσκολεύτηκε να το ανοίξει και τελικά κατάφερε να πάρει τόσο χαρτονομίσματα όσο και κέρματα.

Όταν όμως βγήκε από το κατάστημα, φαίνεται πως μέσα στη βιασύνη του, πήρε μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, αλλά άφησε πίσω τα χαρτονομίσματα.

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Κάθισε για τσιγάρο και θυμήθηκε τα χρήματα

Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Λίγο αργότερα, ο διαρρήκτης καταγράφηκε να κάθεται έξω από το κατάστημα και να ανάβει ένα τσιγάρο.

Λίγο αργότερα φαίνεται πως αντιλαμβάνεται την γκάφα του και επιστρέφει στο κατάστημα, μπαίνει ξανά στο εσωτερικό και παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, τα μετράει ένα προς ένα πριν αποχωρήσει ξανά από το σημείο.

Μόνο που αυτή τη φορά πήρε τα χαρτονομίσματα αλλά ξέχασε το σάντουιτς!!

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