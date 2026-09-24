Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να εκμεταλλευθεί την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα για να επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου, μια αντιπαράθεση που καταδεικνύει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού λίγες εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα του, τις οποίες ενδέχεται να χάσει.

Απευθυνόμενος στον Μαμντάνι αυτή την εβδομάδα με μια δήλωσή του μέσω βίντεο ο Νετανιάχου επεσήμανε ότι πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για «να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες» και «να πω την αλήθεια για εσάς». Κατηγόρησε μάλιστα ψευδώς τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

{https://x.com/netanyahu/status/2102355556111433840?s=46}

Ο Μαμντάνι στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει τη σύλληψη του Νετανιάχου για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη. Αργότερα ωστόσο εξήγησε ότι δεν διαθέτει την εξουσία για να το πράξει. Αυτή την εβδομάδα ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τον Νετανιάχου αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας εις βάρος των Παλαιστινίων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, που απορρίπτει τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντάνι.

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Ισραηλινοί που είναι αντίθετοι στην ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν διαδήλωση στη Νέα Υόρκη.

«Προεκλογική» ομιλία

Στο μεταξύ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να χάσει στις βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Η προεκλογική εκστρατεία διεξάγεται εν μέσω αυξανόμενων επικρίσεων για τον τρόπο που το Ισραήλ διαχειρίζεται τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ δεν είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στον ΟΗΕ, απευθύνεται στο ισραηλινό κοινό», σχολίασε αναφορικά με τη σημερινή ομιλία Νετανιάχου ο πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ Μάικλ Όρεν, ο οποίος εκτιμά ότι η ομιλία αυτή θα μοιάζει με «προεκλογική».

«Ίσως να σκέφτεται: "Αν μπορώ να επιτεθώ στον Μαμντάνι και στους Ιρανούς κάποιος που αμφιταλαντεύεται μεταξύ εμού και του (Γκάντι) Άιζενκοτ μπορεί να αποφασίσει να ψηφίσει εμένα"», πρόσθεσε ο Όρεν αναφερόμενος στον βασικό αντίπαλο του Νετανιάχου.

Δεν θα υπάρξει συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί μια ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη στις ΗΠΑ για την εμφάνισή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αφού έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί αναμένεται να επιστρέψει στο Ισραήλ αμέσως αφού εκφωνήσει την ομιλία του το απόγευμα.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά, της Αιθιοπίας και τον αντιπρόεδρο της Κολομβίας, όπως και με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μιτσοτάκη και τους ομολόγους του της Σλοβενίας και της Παπούας Νέας Γουινέας.

Ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν έχουν σχεδιαστεί συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Νετανιάχου δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά βρέθηκαν σε τροχιά σύγκρουσης αφότου Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν σε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, στην οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιτάχθηκε.

Πολλοί Ισραηλινοί εξοργίστηκαν με τη συμφωνία αυτή και οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι αμφισβητούσαν τη δέσμευση του Τραμπ για την ασφάλεια του Ισραήλ, παρόλο που η αμερικανική κυβέρνηση προχωρά σε πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η απουσία οποιασδήποτε συνάντησης με τον πρόεδρο έναν μήνα πριν από τις ισραηλινές εκλογές θα καταδείξει ότι ο Τραμπ τηρεί αποστάσεις από αυτόν και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου», εκτίμησε ο Νίμροντ Γκόρεν, πρόεδρος του Mitvim, μιας ισραηλινής δεξαμενής σκέψης που εστιάζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Το Ισραήλ αντιμέτωπο με διεθνείς επικρίσεις

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχει μετατρέψει στο παρελθόν τις ομιλίες του στον ΟΗΕ σε θέαμα, χρησιμοποιώντας διαγράμματα, σχεδιαγράμματα και διάφορα αντικείμενα για να προειδοποιήσει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πέρυσι αρκετές αντιπροσωπείες χωρών, μεταξύ των οποίων και η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, αποχώρησαν από την αίθουσα καθώς ο Νετανιάχου πλησίαζε στο βήμα, ενώ υποστηρικτές του στα θεωρεία ζητωκραύγαζαν.

Ο Γκόρεν δήλωσε ότι η ομιλία του Νετανιάχου πιθανότατα θα ακολουθήσει ένα γνώριμο σενάριο: υπεράσπιση του Ισραήλ, αντιπαράθεση με τους επικριτές του και προειδοποιήσεις για το Ιράν, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει ότι η στάση του Ισραήλ απέναντι στην Τεχεράνη εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας.

Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα θα προβάλει όσα ο ίδιος θεωρεί επιτεύγματά του, καθώς και τους στενούς δεσμούς του με τον Τραμπ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ισραήλ βρίσκεται ολοένα και πιο απομονωμένο διπλωματικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να ταξιδέψει σε κάποιες χώρες καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, όπως και εις βάρος του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής της Χαμάς.

Παράλληλα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν κυρώσεις εις βάρος των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, κάτι που προκάλεσε μια συγκρατημένη αντίδραση από την Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ