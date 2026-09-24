Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του επίμαχου άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και υφυπουργών.

«Η πρόταση - κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή.

«Είναι σαν να περιμένεις να σφυρίξουν πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ στη μικρή περιοχή», αναφέρει με δηκτικό τρόπο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Τι πρότεινε η ΝΔ στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν».

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7688986173074722070}