«Στις επόμενες εκλογές θα κριθούν το όραμα για το αύριο και η κυβερνητική πολιτική. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις και μπορούμε να κάνουμε συγκρούσεις», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αν δεν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγει η ΝΔ. Στο σενάριο που η ΝΔ θα έχει αντίπαλο την ΕΛΑΣ, τότε θα είναι εύκολο γι’ αυτούς, γιατί θα συγκρίνουν το χθες με το σήμερα. Θα λένε ‘τα κάναμε μπάχαλο, αλλά αυτοί χειρότερα’», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας πως η Πολιτική Αλλαγή για την οποία μιλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, το δίλημμα των εκλογών όπως το θέτει η ΝΔ, την υπόθεση Μαζωνάκη, τις συνεργασίες και τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1562354788358092/}

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1075753338682833/}

Αναλυτικά:

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«Ολιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

«Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μάς στη ΔΕΘ για όλα τα ζητήματα, με κορυφαίο το Δημογραφικό. Παρουσιάσαμε ένα ολιστικό σχέδιο. Τα περισσότερα μέτρα δεν έχουν καν δημοσιονομικό κόστος, τα οποία θα φέρουν χρήματα. Τι είναι να δημιουργήσεις κέντρα καινοτομίας;»

13η σύνταξη

«Η πρώτη δόση την πρώτη χρονιά, η δεύτερη δόση την τρίτη χρονιά και παραμένει μόνιμο το μέτρο. Το 2018 ο Μητσοτάκης είπε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και θα μειώσει το ΦΠΑ οριζόντια. Δεν είπε ποτέ το κόστος. Ένα μεγάλο σύστημα των μίντια, δεν πίεσε τον Μητσοτάκη να κάνει κοστολόγηση. Δεν υπήρχε πίεση και έλεγαν ό,τι τους κατέβει. Το 2026 έφυγε από τη ΔΕΘ έκανε κοστολόγηση 4ετίας. Το 2018 είπε απίθανα πράγματα και δεν τα έκανε κιόλας».

Δημοσιονομικό συμβούλιο

«Να ελέγξει όλα τα μέτρα, αλλά να πει και τις επιπτώσεις των μέτρων».

Παραγωγικό μοντέλο

«Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα θα μπει σε περιπέτειες αν δεν έχουμε άλλο παραγωγικό μοντέλο. Όταν κλείσει ποιο είναι το μέλλον; Πρέπει να επενδύσουμε σε άλλη παραγωγική βάση, όχι real estate.

Πρωτογενής τομέας, μεταποίηση και πολιτική για σύγχρονο τουρισμό. Να ανανεώσουμε ΑΠΕ στους παραγωγούς. Δεν ήρθα να μοιράσω το πλεόνασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα μέτρα είναι τμηματικά. Με το σημερινό μοντέλο, η ανάπτυξη της χώρας μπαίνει στο ψυγείο».

Δημοσκοπήσεις

«Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Θα αξιολογήσει ο λαός αν πρέπει αυτή η κυβέρνηση να έχει τρίτη θητεία. Έχει αποδυναμωθεί το κράτος. Πανηγυρίζουν για την Υγεία, αλλά έχουμε καρτέλ. Πληρώνουμε τις περισσότερες υγειονομικές δαπάνες. Για μένα θα κριθούν στις επόμενες εκλογές το όραμα για το αύριο και η κυβερνητική πολιτική. Δεν έχουμε εξαρτήσεις. Χρειάζονται συγκρούσεις».

Για το δίλημμα των εκλογών

«Είπαν ‘Μητσοτάκης ή χάος’, μετά ‘Μητσοτάκης ή Ερντογάν' και χθες ‘ελπίδα ή περιπέτεια’. Πού έχουν δώσει ελπίδα; Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη».

Καύσιμα

«Πρέπει να μειώσουμε τον ΕΦΚ προσωρινά όσο αντέχει η Οικονομία. Όταν υπάρχει κρίση πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Με απαιτούμενους ελέγχους. Ισχυρότερη Επιτροπή Ανταγωνισμού και πρόστιμα. Είναι υποστελεχωμένη. Στις τηλεπικοινωνίες πληρώνουμε τα περισσότερα σε όλη την Ευρώπη. Κανόνες στην αγορά. Δείτε στην Υγεία».

«Γιατί κατάργησαν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας;»

«Όλοι λέμε για το κέντρο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο υπουργός Υγείας μίλησε για κρατικές ευθύνες. Δεν υπήρχε σώμα Επιθεωρητών και το κατάργησε η ΝΔ; Γιατί; Δίνεις περιθώριο στους απατεώνες να προσφέρουν πονηρές υπηρεσίες. Πρώτη φορά είχαμε αφθώδη πυρετό; Είχαμε σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κυρίως έμενε στη Θράκη. Τώρα παντού. Το θέμα είναι το Κράτος. Αυτό πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν θέλουμε όλοι το ίδιο. Κάποιοι κάνουν το κράτος λάφυρο».

Για το «η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη»

«Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση. Πόσες ευκαιρίες θέλουν; Και τρίτη; Η χώρα πρέπει να πάει παρακάτω. Καλύτερες συνθήκες είναι η Πολιτική Αλλαγή. Κυβέρνηση θα έχουμε. Αυτά που λέω εγώ ή αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Αν είναι πρώτη η ΝΔ θα είναι στην κυβέρνηση, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Έχει τον πρώτο λόγο. Αν έχει πάνω από 25% με κάποια συμμαχία. Αν δεν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγει η ΝΔ. Στο σενάριο που η ΝΔ θα έχει αντίπαλο την ΕΛΑΣ θα είναι εύκολο, γιατί θα μπορεί να συγκριθεί με το χθες. Θα λένε «τα κάναμε μπάχαλο, αλλά αυτοί χειρότερα». Χρειάζεται μια σύγκριση προγραμμάτων. Η Πολιτική Αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο».

Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ποιο άρθρο 86 αλλάζει; Η ΝΔ βάζει στη Βουλή προς αναθεώρηση. Το αλλάζει; Όχι. Τον τελικό λόγο το έχει η κυβερνητική πλειοψηφία. Η κοινωνία θέλει η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην τη διορίζει ο πρωθυπουργός ή η κυβερνητική πλειοψηφία. Εδώ υπάρχει παιχνίδι εντυπώσεων. Το ΠΑΣΟΚ πήγε με τις προτάσεις του, με τις θέσεις τους».

Συνεργασίες

«Ζητάμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν έχουμε την εντολή θα κάνουνε τους συσχετισμούς. Πολιτική Αλλαγή. Ο λαός θα ψηφίσει τη μέρα των εκλογών. Ζητάμε την πρώτη εντολή, συνεργασία με όποιους επιλέξει ο λαός. Ας δώσει ο καθένας τον αγώνα του. Έχω χρέος να έχω πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό και όχι εξαρτήσεις».

Για τη δήλωση του Απόστολου Πάνα

«Είπε μια αστοχία. Και ο Γιόγιακας είπε το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά πρεμούρα»

Παιδεία

«Οι μεταφορές υποβαθμισμένες, οι ψυχολόγοι πάνε σε 3-4 σχολεία. Οι μαθητές λιγοστεύουν και οι υπηρεσίες γίνονται χειρότερες. Μιλάμε για ολοήμερο σχολείο που θα καλύψει τις ανάγκες πραγματικά. Θα φέρουμε στη Βουλή το ζήτημα των μετακινήσεων. Η ΝΔ είναι η καλύτερη στις απευθείας αναθέσεις, έχει ένα θέμα με τους διαγωνισμούς».