«Η χώρα δεν αντέχει άλλη τριετία ή τετραετία από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν αντέχει. Χρειάζεται άλλος πόλος», είπε ο Χάρης Καστανίδης.

Την έντονη ανησυχία του για την επικέντρωση του πολιτικού διαλόγου σε δευτερεύοντα ζητήματα, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα – δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στις τουρκικές προκλήσεις, στις προειδοποιήσεις του ΔΝΤ για τη σταθερότητα των συστημικών τραπεζών λόγω του εταιρικού χρέους, καθώς και στην έκθεση της GRECO (2026) σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στις δηλώσεις πόθεν έσχες των κυβερνητικών συμβούλων – εξέφρασε ο Χάρης Καστανίδης στο Mega.

«Καλώ ακόμη και την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, να ανοίξει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έναν διάλογο, κυρίως για να υπάρξει μια εθνική συμφωνία στη στρατηγική μας απέναντι στην Τουρκία. Και καλώ με πολλή εκτίμηση και αγάπη το σύνολο του προοδευτικού κόσμου της αντιπολίτευσης, αντί των επιμέρους μέτρων, αποσπασματικών και ατάκτως ερριμμένων, να ασχοληθούν με πολύ σοβαρά θέματα, για μια σύνολη αλλαγή. Να σχεδιάσουν και να συζητήσουν, για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την πλήρη ριζική αναδιοργάνωση», τόνισε ο πρώην υπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και προγραμματικής σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης, ώστε να διαμορφωθεί ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Έχω υποστηρίξει εδώ και καιρό την ανάγκη συνάντησης και σύγκλησης συνολικά των προοδευτικών δυνάμεων για να δοθεί διέξοδος δημοκρατική, εναλλακτική διακυβέρνηση στη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει άλλη τριετία ή τετραετία από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν αντέχει. Χρειάζεται άλλος πόλος».

«Ένα νέο κόμμα (σ.σ.: ΕΛΑΣ) το οποίο προσέρχεται στον πολιτικό στίβο, προφανώς δημιουργεί μία ανακατανομή των δυνάμεων καθώς και των προοπτικών. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να περιμένει ακόμη, εάν οι εκλογές γίνουν, όπως διακηρύσσει ο πρωθυπουργός την άνοιξη του 2027, να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να έχουμε συμπέρασμα για τη δυναμική των κομμάτων. Θα επιμείνω για άλλη μια φορά ότι αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι να βγουν από την αφάνεια τα πολύ κεντρικά θέματα της δημόσιας ζωής, της οικονομίας και της κοινωνίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να συζητήσουν σοβαρές πολιτικές για τη χώρα», κατέληξε.

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