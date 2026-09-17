Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα, με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να έχουν ξεπεράσει τα 2,100 ευρώ.

Στα 2,168 ευρώ το λίτρο διαμορφώθηκε η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, αποτυπώνοντας το υψηλό κόστος των καυσίμων για τους οδηγούς. Ακόμη υψηλότερα κινείται η αμόλυβδη 100 οκτανίων, με μέση τιμή 2,388 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,139 ευρώ και το υγραέριο κίνησης στα 0,992 ευρώ το λίτρο.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, με τους νησιωτικούς νομούς να καταλαμβάνουν αρκετές από τις πρώτες θέσεις στην ακρίβεια. «Πρωταθλητές» στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων αναδεικνύονται οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή φθάνει τα 2,385 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου 22 λεπτά υψηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,278 ευρώ και η Λευκάδα με 2,268 ευρώ το λίτρο.

Στην επόμενη θέση βρίσκεται η Κεφαλονιά, με την αμόλυβδη 95 οκτανίων στα 2,242 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι η τιμή και στην Ευρυτανία, στα 2,234 ευρώ. Πάνω από τα 2,20 ευρώ καταγράφονται επίσης τιμές στη Λέσβο, στα 2,207 ευρώ, και στο Ρέθυμνο, στα 2,202 ευρώ. Στο Ηράκλειο η μέση τιμή βρίσκεται ακριβώς στα 2,200 ευρώ το λίτρο.

Οι Κυκλάδες κρατούν τα «σκήπτρα» και στην αμόλυβδη των 100 οκτανίων. Η μέση τιμή στον νομό εκτοξεύεται στα 2,560 ευρώ το λίτρο, όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι 2,388 ευρώ. Ακολουθεί η Ευρυτανία με 2,499 ευρώ, τα Δωδεκάνησα με 2,464 ευρώ και η Φωκίδα με 2,443 ευρώ. Στη Λευκάδα η αντίστοιχη τιμή φθάνει τα 2,430 ευρώ και στην Κεφαλονιά τα 2,424 ευρώ.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο diesel κίνησης

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο diesel κίνησης. Έναντι πανελλαδικής μέσης τιμής 2,139 ευρώ το λίτρο, στις Κυκλάδες η τιμή ανεβαίνει στα 2,334 ευρώ, την υψηλότερη μεταξύ των νομών που περιλαμβάνονται στο δελτίο. Ακολουθούν η Λευκάδα με 2,222 ευρώ, η Ευρυτανία με 2,213 ευρώ, τα Δωδεκάνησα με 2,212 ευρώ, η Φωκίδα με 2,203 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2,201 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται και στο υγραέριο κίνησης. Η πανελλαδική μέση τιμή βρίσκεται στα 0,992 ευρώ το λίτρο, ωστόσο στα Δωδεκάνησα φθάνει το 1,351 ευρώ. Ακολουθεί η Χίος με 1,329 ευρώ, η Κέρκυρα με 1,321 ευρώ και το Λασίθι με 1,310 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες διαμορφώνεται στα 1,282 ευρώ.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη μέση τιμή για την απλή αμόλυβδη καταγράφεται στη Φλώρινα, στα 2,119 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν η Ημαθία με 2,129 ευρώ, η Πρέβεζα με 2,136 ευρώ, οι Σέρρες με 2,138 ευρώ και η Κοζάνη με 2,139 ευρώ. Η απόσταση μεταξύ Φλώρινας και Κυκλάδων φθάνει έτσι τα 26,6 λεπτά ανά λίτρο, γεγονός που μεταφράζεται σε διαφορά 13,30 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων.