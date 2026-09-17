Σε «αχίλλειο πτέρνα» της κυβέρνησης μετατρέπεται η νέα ενεργειακή κρίση.

Τελικά δεν ξεκόλλησε η... βελόνα της Ν.Δ. από τα μέτρα της ΔΕΘ. Φανερώνοντας ότι το πακέτο παροχών πέρασε και δεν... ακούμπησε την ελληνική κοινωνία. Η δημοσκοπική απήχηση των παροχών μετρήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση. Και απέδωσε αύξηση των ποσοστών κατά 0,6%. Λίγο πάνω από την μισή μονάδα και πολύ κάτω από την μία μονάδα.

Οι δυσαρεστημένοι των μέτρων της ΔΕΘ

Με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους να δηλώνουν στην πλειοψηφία τους δυσαρεστημένοι από τα μέτρα.

Και όλες τις άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που έχουν να λαμβάνειν ούτε να... κλαίνε ούτε να γελούν.

Στα... ίδια οι αναποφάσιστοι

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι και η μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων- πρώην ψηφοφόρων της Ν.Δ.- έμεινε ασάλευτη. Κανείς αναποφάσιστος δεν φάνηκε να επηρεάστηκε θετικά από τα μέτρα.

Με την ακρίβεια και σε αυτήν την μέτρηση να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην αγωνία του μέσου ψηφοφόρου.

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Το μόνο ευοίωνο στοιχείο της έρευνας είναι ότι έξι στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν σίγουροι ότι οι εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη θα υλοποιηθούν στην ώρα τους.

Προβληματίζει πλέον και το «κλειδωμένο» 30%

Παρ΄ όλα αυτά το Μαξίμου επιμένει ότι η Ν.Δ. μπορεί να ελπίζει ότι θα πιάσει το ποσοστό του 30% στην κάλπη. Έχοντας κατά νου ότι όταν θα μπουν τα σκληρά εκλογικά διλήμματα και οι ψηφοφόροι θα προβάρουν την καθημερινότητα τους σε μία άγνωστη πολιτική κατάσταση (δεδομένης της έλλειψης ισχυρού αντιπάλου) θα σκεφθούν δύο και τρεις φορές την ψήφο διαμαρτυρίας.

Με την μόνη διαφορά – όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες- ότι όλες οι παραπάνω παραδοχές στηρίζονται στα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα.

Σε προεκλογική «αχίλλειο πτέρνα» μετατρέπεται η νέα ενεργειακή κρίση

Τα οποία -εκτιμούν οι ίδιοι παράγοντες- ότι δεν θα είναι τα ίδια τους επόμενους μήνες...

Ειδικά με την αρνητική τροπή που παίρνει η ακρίβεια στην ενέργεια το τελευταίο διάστημα. Ακρίβεια που όλα δείχνουν ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στις τιμές- φωτιά σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά θα επεκταθεί μέσα σε λίγο διάστημα και στην έλλειψη αγαθών.

Η κυβέρνηση μπορεί να έχει το άλλοθι ότι η έκρηξη της ακρίβειας οφείλεται στους δύο πολέμους που μαίνονται σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο αλλά σε κάθε περίπτωση θα κληθεί να την διαχειριστεί.

Εξ ου και οι διαρκείς συσκέψεις που γίνονται στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και με την συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου. Με πιο πρόσφατη την χθεσινοβραδινή.

Ένα στοίχημα που έχει χαθεί, ήδη, στο παρελθόν

Όμως τα στατιστικά αυτή τη φορά δεν είναι με το μέρος της κυβέρνησης. Διότι υπάρχει παρελθόν. Το 2020 όταν εμφανίστηκε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση έλεγε ότι οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Το 2023 απέδωσε την ευθύνη στην αγορά. Από το 2024 και μετά ,όμως, το πρόβλημα της ακρίβειας το «παντρεύτηκε».

Στις δε εξετάσεις των ευρωεκλογών του 2024 η κυβέρνηση δεν βαθμολογήθηκε καλά από τους πολίτες. Αφού έχασε πολύτιμο χρόνο ως προς την τιθάσευσή της.

Τα «αναχώματα» δεν αποτρέπουν το νέο τσουνάμι ακρίβειας

Τώρα ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Είπε ότι η ελληνική οικονομία έχει εφεδρείες να στηρίξει τους πολίτες στο νέο τσουνάμι της ενεργειακής κρίσης. «Εκτός από τα 200 εκ. ευρώ που έχουν κρατηθεί στην άκρη μπορούμε να βρούμε πόρους και από αλλού» λένε παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών.

Ακόμη κι έτσι, όμως, τα όποια αναχώματα σκέφτεται να βάλει η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο δεν αλλάζουν την πραγματικότητα. Ότι η Πολιτεία θα καλύψει προσωρινά μέρος της νέας αύξησης. Όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Με τους πολίτες να πληρώνουν σε μεγάλο βαθμό ξανά το... μάρμαρο της ακρίβειας.