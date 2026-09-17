Η Ουκρανία έχει λάβει πάνω από 230 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκές χώρες και 115 δισ. ευρώ από τις ΗΠΑ- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα "Παιχνίδια Εξουσίας" αναδημοσιεύουν από τον "Ριζοσπάστη" ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, αλλά και τα νέα μέτρα που πλήττουν τους πολίτες της Ουκρανίας στο όνομα (και ως αποτέλεσμα) του πολέμου που προαναγγέλλει ο Ζελένσκι:

Το «ΝΑΤΟ 3.0», τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες της Ευρώπης και τη «συνεργασία» της πολεμικής βιομηχανίας των ΗΠΑ και της Γερμανίας συζήτησαν ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, που συναντήθηκαν προχτές στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον.

Το «ΝΑΤΟ 3.0» στοχεύει στη θεαματική αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, στην επέκταση της αμυντικής παραγωγής και στη μεταφορά περισσότερων ευθυνών για τη συμβατική άμυνα στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή βέβαια οι ΗΠΑ επιμένουν η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Ευρώπης να τροφοδοτεί την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, ενώ υπάρχουν και αντικρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Από τη γερμανική πλευρά, ο Πιστόριους επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο υποστηρίζει την «ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης» από την Ευρώπη για τις συμβατικές αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι το Βερολίνο ενισχύει τις αμυντικές του δυνατότητες και διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να μοιραστούν το βάρος με τις ΗΠΑ και να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική αποτροπή στην ήπειρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «συνεργασία» στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της διμερούς ατζέντας. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν συμφωνία με στόχο την ευθυγράμμιση της στρατηγικής μεταρρύθμισης των αμυντικών προμηθειών των ΗΠΑ με τον νόμο περί επιτάχυνσης των αμυντικών προμηθειών της Γερμανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η συμβατότητα μεταξύ των δύο μηχανισμών θα μπορούσε να διευρύνει τις ευκαιρίες για κοινή ανάπτυξη και παραγωγή, αδειοδότηση και να ενισχύσει την ικανότητα συντήρησης και βιωσιμότητας αμυντικών συστημάτων.

Για το Βερολίνο, η αύξηση των αμυντικών επενδύσεων συνδυάζεται με προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου του στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση των βιομηχανικών του δυνατοτήτων για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Πιστόριους, η Γερμανία αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 25% σε σύγκριση με το 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 147 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα αγόρασε σύγχρονα αμερικανικά οπλικά συστήματα και αύξησε τη συμβολή της στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Πάντως δεν φαίνεται να συμφώνησαν ακόμα στους όρους αγοράς των αμερικανικών πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς «Tomahawk» από τη Γερμανία, με τις «λεπτομέρειες» να «πρέπει ακόμη να διευθετηθούν».

Ζελένσκι: «Δύσκολα» μέτρα για την «τρύπα» στον προϋπολογισμό

«Δύσκολα» και «αντιδημοφιλή» μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια «τρύπα» 23 δισ. ευρώ στις στρατιωτικές δαπάνες, προανήγγειλε χτες ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, καθώς ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια, με τους λαούς όλων των στρατοπέδων να πληρώνουν βαρύ «φόρο αίματος», αλλά και το «μάρμαρο» της πολεμικής προετοιμασίας.

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για επτά νομοσχέδια - το περιεχόμενο των οποίων δεν διευκρίνισε - που «καθένα είναι απαραίτητο» για τη μείωση του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό. «Ορισμένα μέτρα μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα, δυσάρεστα και αντιδημοφιλή. Αλλά αυτήν τη στιγμή, χωρίς αυτά είναι αδύνατο να καλύψουμε πλήρως τις αμυντικές μας ανάγκες και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», είπε.

Η Ουκρανία βασίζεται κυρίως στην οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τους «συμμάχους» του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συνεχίσει να πολεμά κατά της Ρωσίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όμως, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κονδύλια που είχαν προβλεφθεί αρχικά για το δεύτερο εξάμηνο, δημιουργώντας μια «τρύπα» 23 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει καίρια πλήγματα στους τομείς της μεταλλουργίας και των αγροτικών εξαγωγών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει στην Ουκρανία 190 εκατ. δολάρια και η χώρα δεν μπορεί να καλύψει μόνη της αυτό το κόστος.

Τον Αύγουστο, ο Ζελένσκι είχε τονίσει στους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Κίεβο ότι η Ουκρανία χρειάζεται «περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα».

Η ΕΕ έχει εγκρίνει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 για την Ουκρανία, κυρίως για την αγορά όπλων και μάλιστα με προτεραιότητα στους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ουκρανία έχει λάβει πάνω από 230 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκές χώρες και 115 δισ. ευρώ από τις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να λάβει άλλα 160 δισ. ευρώ στο μέλλον, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου.

Μεγαλώνει η ένταση σε Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα

Στο μεταξύ ο πόλεμος μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στη θάλασσα, με χτυπήματα στις μεταφορές και σε κρίσιμες υποδομές, αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου με οποιαδήποτε αφορμή.

Χτες το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι μια φρεγάτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου ελικοπτέρου στη Βαλτική Θάλασσα για να αποτρέψει μια «πρόκληση», όπως την αποκάλεσε.

Σε μια δήλωση, το υπουργείο ανέφερε πως ο πλοίαρχος του ρωσικού πολεμικού πλοίου παρασημοφορήθηκε από τη Μόσχα για τις ενέργειές του και ότι το δανέζικο ελικόπτερο αναχώρησε από τη σκηνή του συμβάντος.

Πάντως η κυβέρνηση της Δανίας είχε καταγγείλει το περιστατικό, το δανέζικο ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσ. φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικής επιθετικότητας και πρόκλησης κατά της Ευρώπης, που δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά μας».

Στη Μαύρη Θάλασσα εντείνονται τα χτυπήματα και προχθές ο ρωσικός στρατός έπληξε ένα οχηματαγωγό και ένα δεξαμενόπλοιο σε ουκρανικά λιμάνια, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας. Το οχηματαγωγό επλήγη στο λιμάνι Τσερνομόρσκ και το δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Ισμαήλ. Και τα δύο πλοία χρησιμοποιούνται για μεταφορά προμηθειών για τον ουκρανικό στρατό.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μια εμπορική αμαξοστοιχία στο λιμάνι του Πίβντενι και συνεχίζουν τις επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στη δυτική Ουκρανία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Ευρώπη.

Χτες επίσης ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα κατήγγειλε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με drone σε επιβατηγό λεωφορείο στη νοτιοανατολική Ουκρανία στην πόλη Νικοπόλ, σε μια περιοχή κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου. «Οι Ρώσοι έπληξαν κυνικά ένα επιβατηγό λεωφορείο. Στόχευσαν ένα μινιμπάς που μετέφερε ανθρώπους που πήγαιναν να κάνουν τις καθημερινές τους δουλειές», δήλωσε ο Μίκολα Λουκασούκ, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Ντνιπροπετρόφσκ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά, ενώ τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι χτυπάνε σκόπιμα κατοικημένες περιοχές και αμάχους, ωστόσο η πραγματικότητα τους διαψεύδει, και αυτοί που πληρώνουν τον