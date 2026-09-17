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Ο ρόλος των τριών βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους «Σπαρτιάτες».

Προ ολίγων ημερών η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη έκανε λόγο για εν ενεργεία βουλευτές που συνδέονται με το κόμμα Κασιδιάρη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις πρώην «Σπαρτιάτες» που είναι σήμερα ανεξάρτητοι, τον Γιάννη Δημητροκάλλη, τον Γιώργο Μανούσο και τον Διονύση Βαλτογιάννη.

Ο Γιάννης Δημητροκάλλης μάλιστα έχει υποβάλλει, πιθανότατα από το 2023 ακόμα, αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άρειο Πάγο, με κάποιες πληροφορίες να επιμένουν ότι στο αίτημα αυτό συμμετέχουν και οι άλλοι δυο βουλευτές που προαναφέρονται.

Το όνομα το σημειώσαμε και χθες, Πατριωτικό Κόμμα «Ελλήνων Συμμαχία»...

Β.Σκ.