«Πλήθος δεν ήταν οι 150 στον Δομοκό, αλλά οι 40.000 έξω από το Εφετείο», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Την έντονη αντίδρασή του για την τηλεοπτική κάλυψη της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε τις εικόνες που καταγράφηκαν έξω από τις φυλακές, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία περίπου 150 ατόμων παρουσιάστηκε ως «πλήθος» που ανέμενε τον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Παράλληλα, έκανε λόγο για «υπερπροβολή» του γεγονότος, αναφερόμενος στις απευθείας τηλεοπτικές συνδέσεις, τα πολλά μικρόφωνα και τα συνθήματα που μεταδόθηκαν κατά την αποφυλάκιση.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη κάλυψη κινδυνεύει να μετατρέψει έναν καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης σε «τηλεοπτικό πρωταγωνιστή».

Στην ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε επίσης στη Χρυσή Αυγή, χαρακτηρίζοντάς την νεοναζιστική οργάνωση και υπενθυμίζοντας τη δικαστική καταδίκη της ηγεσίας της.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον Παύλο Φύσσα και στην αντιμετώπιση που είχε η Χρυσή Αυγή από μέρος των μέσων ενημέρωσης κατά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στην πολιτική σκηνή.

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«Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει νέα προσπάθεια παρουσίασης του νεοναζισμού και των εγκληματικών ενεργειών του με διαφορετικό «περιτύλιγμα».

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