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«Εχθρό της Δημοκρατίας» χαρακτήρισε τον Ηλία Κασιδιάρη η Άννα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Την έντονη αντίθεσή της στην επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη στο πολιτικό προσκήνιο εκφράζει η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου.

Σε δήλωσή της, χαρακτηρίζει τον Ηλία Κασιδιάρη «εχθρό της Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι η αποφυλάκισή του δεν αναιρεί την καταδίκη του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ούτε τα εγκλήματα που της αποδίδονται.

Η κ. Παπαδοπούλου υποστηρίζει ακόμη ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «κόμματα βιτρίνες, εικονικές ηγεσίες και τεχνάσματα» με στόχο την παράκαμψη του νόμου και την επιστροφή του φασισμού στην πολιτική ζωή.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εκλογικής συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη, επισημαίνει ότι αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δικαιοσύνη.

«Ο αγώνας όμως ενάντια στον φασισμό είναι καθημερινός και είναι υπόθεση όλων μας», καταλήγει η Άννα Παπαδοπούλου.

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