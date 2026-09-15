Κόμμα - δορυφόρος του Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα ο οποίος έκανε λόγο για κοινές πολιτικές καταβολές ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας ανοιχτά το σενάριο περί συνεργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ θα κοιτάξει να έχει συνεργασίες με κόμματα που κινούνται στον άξονα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας, δήλωσε ο Απόστολος Πάνας σε τηλεοπτικό πάνελ στην Ναυτεμπορική.

Ερωτώμενος ανοιχτά αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με το κόμμα Τσίπρα, ο Απόστολος Πάνας δήλωσε ξεκάθαρα πως «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας, τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; Πού είναι το κακό;» είπε ο Απόστολος Πάνας.

Καιρίδης: Ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζεις συγκυβέρνηση με Τσίπρα

Αμέσως ο επίσης παριστάμενος στο πάνελ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, άδραξε την ευκαιρία, λέγοντας πως «ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη - Τσίπρα».

Ο Απόστολος Πάνας από την πλευρά του δεν διέψευσε την παρατήρηση Καιρίδη σημειώνοντας πως «οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους».

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Στο σχόλιο του Δημήτρη Καιρίδη «ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιάννη Μανιάτη;», ο Απόστολος Πάνας απάντησε: «Γιατί να ρωτήσω, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές που υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Οι συνεργασίες «προέρχονται από το πολιτικό- ιδεολογικό υπόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο. Αν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται», συμπλήρωσε. «Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά που έχω ακούσει έως τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν», κατέληξε.

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Μαρινάκης: Κόμμα- δορυφόρος του Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ

Οι δηλώσεις Πάνα δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα – δορυφόρο του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τις δηλώσεις Πάνα λέγοντας πως πρόκειται για άστοχες προσωπικές απόψεις.

«Είναι πλέον φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη. Πρόσθεσε πως «δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων».

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ» έσπευσε να σχολιάσει η Χαριλάου Τρικούπη και επιτέθηκε στον Παύλο Μαρινάκη τονίζοντας πως «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάταιος ο κόπος σας.

»Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα έχει διαψεύσει κατά καιρούς το οποιοδήποτε σενάριο περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

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