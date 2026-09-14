«Φτάνει πια! Για τον λαό υπάρχει επιλογή, να απαλλαγεί από παλιούς και “νέους” διαχειριστές της μιζέριας, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ» σχολιάζει η ανακοίνωση.

Για κάλπικο καβγά μεταξύ κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τα κοστολογημένα προγράμματα.

Στόχος του, όπως σημειώνει είναι να μειώσει ο λαός τις απαιτήσεις του και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του. «Να αρκεστεί» όπως σημειώνει «σε ο,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων».

«Φτάνει πια! Για τον λαό υπάρχει επιλογή, να απαλλαγεί από παλιούς και “νέους” διαχειριστές της μιζέριας, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ» σχολιάζει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Ο κάλπικος καβγάς κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα περί κοστολόγησης ένα στόχο έχει: ο λαός να μειώσει τις απαιτήσεις του, να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του και να αρκεστεί σε ο,τι περισσεύει από τη στήριξη της κερδοφορίας των λίγων που όλοι με τα αντιλαϊκά προγράμματα τους, υπηρετούν.

Φτάνει πια! Για τον λαό υπάρχει επιλογή, να απαλλαγεί από παλιούς και “νέους” διαχειριστές της μιζέριας, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που έχει στην προμετωπίδα του προγράμματος του την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του».