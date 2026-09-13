Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στα μέτρα που ανακοίνωσε ασκεί το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επαναλαμβάνει τα μέτρα που παρουσίασε από το βήμα της ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τα «μέρισμα της κοροϊδίας», ενώ σχολιάζει και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε «μεμψιμοιρία».

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του “μερίσματος της κοροϊδίας”, που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, και να βαφτίζει την αγανάκτηση του λαού “μεμψιμοιρία”, το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το “μεγάλωμα της πίτας” των κερδών των λίγων», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

Στη συνέχεια, το κόμμα αντιπαραβάλλει τα κυβερνητικά μέτρα με τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά, εστιάζοντας στην αγορά της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από το Ισραήλ.

Όπως υποστηρίζει, «αρκεί μονάχα μια σύγκριση των περιβόητων “κοστολογημένων μέτρων” της κυβέρνησης, με τα 3 δισ. που κοστίζει στον ελληνικό λαό μόνο η αγορά της “Ασπίδας του Αχιλλέα” από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ».

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Το ΚΚΕ συνδέει παράλληλα το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα με τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και την εμπλοκή της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. «Ο “πηγαίος κώδικας” και αυτού του πανάκριβου εξοπλιστικού προγράμματος, δεν είναι άλλος από τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και τους πολέμους στην περιοχή», σημειώνει.

Κλείνοντας, το ΚΚΕ αναφέρεται στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για «συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας» στο πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη κινητοποίηση «δίνει το έναυσμα για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, με τις ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο, κόντρα στους πολέμους και τα κέρδη τους».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

¨«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του "μερίσματος της κοροϊδίας", που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, και να βαφτίζει την αγανάκτηση του λαού "μεμψιμοιρία", το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το "μεγάλωμα της πίτας" των κερδών των λίγων.

Αρκεί μονάχα μια σύγκριση των περιβόητων "κοστολογημένων μέτρων" της κυβέρνησης, με τα 3 δισ. που κοστίζει στον ελληνικό μόνο η αγορά της "Ασπίδας του Αχιλλέα" από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Ο "πηγαίος κώδικας" και αυτού του πανάκριβου εξοπλιστικού προγράμματος, δεν είναι άλλος από τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και τους πολέμους στην περιοχή.

Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε, που να μην περιλαμβάνει τη συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, που δίνει το έναυσμα για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, με τις ανάγκες των πολλών στο προσκήνιο, κόντρα στους πολέμους και τα κέρδη τους».