Μάλιστα, το Mega παρουσίασε το ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον χώρο στο Κολωνάκι όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς», με τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου να αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», εξασφάλισε φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αφού μπήκαν οι διασώστες και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, σε φωτογραφία φαίνεται ένα στρωμένο κρεβάτι ιατρικό με καθαρό χαρτί πάνω, καινούργιο και αχρησιμοποίητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενες του ιατρείου από τις καταθέσεις τους φαίνεται να παραδέχονται ότι πράγματι προχώρησαν στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, το εύλογο ερώτημα είναι πότε έγινε ο καθαρισμός του χώρου.

Ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς αισθήσεις και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για μιάμιση ώρα, ενώ φέρονται να ρωτούσαν το AI πώς να διαχειριστούν την κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dldcwa6y6f1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Μάλιστα, το Mega παρουσίασε το ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή. Στη φωτογραφία φαίνεται το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «INUS PHERESIS», την μοιραία 9η Σεπτεμβρίου, όταν άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dldd7g28ku21?integrationId=40599y14juihe6ly}