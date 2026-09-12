Το γαλλικό περιοδικό χαρακτηρίζει τον Μαζωνάκη «πραγματικό αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής».

Εκτενή αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κάνει το γαλλικό Paris Match, στρέφοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο 54χρονος τραγουδιστής, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα.

Το γαλλικό περιοδικό χαρακτηρίζει τον Μαζωνάκη «πραγματικό αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής» και παρουσιάζει στους αναγνώστες του την υπόθεση που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο βάρος δίνει στα ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία ιδιωτικών δομών οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας, μακροζωίας και αντιγήρανσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο όπου επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί εξειδικευμένη ιατρική πράξη και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων, μεταξύ των οποίων ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, προβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως πρακτική «αποτοξίνωσης», ευεξίας ή αντιγήρανσης, χρήσεις που δεν έχουν τεκμηριωθεί από κλινικές μελέτες, σύμφωνα με την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία.

Το Paris Match στέκεται ιδιαίτερα στην έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον συγκεκριμένο χώρο. Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται και οι τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει κάνει λόγο για «γκρίζα ζώνη» και έχει ανακοινώσει τη δημιουργία επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, με στόχο να καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας για τέτοιου είδους κέντρα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή. Όπως σημειώνει το γαλλικό περιοδικό, οι δύο γιατροί που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο είχαν αρχικά υποστηρίξει ότι ο Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ωστόσο, φέρονται να έχουν αναδείξει αντιφάσεις στις καταθέσεις, καθώς εξετάζεται εάν η θεραπεία είχε ήδη αρχίσει όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

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Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν εάν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, εάν είχε ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη. Καθοριστικά για την υπόθεση θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Πηγή Paris Match