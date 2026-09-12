Τις έρευνες τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζουν οι Αρχές.

Μια δημόσια παρουσίαση της Ιωάννας Γάκα σε συνέδριο τουρισμού υγείας το 2023 επανέρχεται στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε δώσει το παρών στο συνέδριο τουρισμού υγείας που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023 και τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού αλλά και της Περιφέρειας Αττικής.

Η Ιωάννα Γάκα ήταν ομιλήτρια στη συζήτηση με τίτλο «Wellness Tourism in Greece» όπου και παρουσίασε την πλασμαφαίρεση που γίνεται στο ιατρείο της. «Έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, ένα καινούργιο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.

Το μηχάνημα αυτό είναι γερμανικής τεχνολογίας, που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια, και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα καθαρίζεται, και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας.

Και εμείς να έχουμε πίσω φρέσκο, καθαρό αίμα, απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά. Αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, το αποτέλεσμα να νιώσουμε ευεξία, όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο αλλά σε ψυχικό και συναισθηματικό» ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου, «το 1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας (1st Health Travel International Conference), το οποίο διεξάγεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά στις 4 & 5 Μαΐου 2023, υπό τη διοργάνωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το πρόγραμμα θα καλύψει τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Ιατρικό Τουρισμό, Ιαματικό/Θερμαλικό Τουρισμό & Τουρισμό Ευεξίας. Το «1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας» φιλοδοξεί να συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, με στόχο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών, καινοτομίας και αμοιβαίας υποστήριξης».

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός στο ιατρείο για 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ» - Οι 10 αντιφάσεις

Στη δικογραφία δεν εμπεριέχονται ούτε πληροφορίες για βίντεο που αποδεικνύουν τι ώρα έφτασε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, ούτε φωτογραφίες την ώρα που υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση διαβεβαίωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, νομικός εκπρόσωπος οικογένειας και δικηγόρος του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Ο κ. Λυκούδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός επί 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο πριν από τις 2 το μεσημέρι, «κάτι που αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν οδηγός που απασχολούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης για πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, η γιατρός κατέθεσε πως έφτασε στις 16:00, συνεργάτες της λένε για 15:00 - 15:30 και μόνο μία λέει ότι έφτασε στις 14:00, δήλωσε ο κ. Λυκούδης.

Οι ασάφειες αυτές είναι που έχουν οδηγήσει και στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης εκτός των κακουργημάτων εναντίον του ζευγαριού.

«Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του ιατρείου και προσπάθεια καθαρισμού του χώρου», διαβεβαίωσε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Αυτό δείχνει ύποπτο, όπως είπε.

«Επιπλέον προκύπτει από τη δικογραφία, πως είναι αναληθές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν η γιατρός προβεί σε πλασμαφαίρεση. Όπως διευκρίνισε, βρέθηκε από το λογισμικό του μηχανήματος πως αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, ως χρόνος εκκίνησης είναι 14:12 το μεσημέρι, άρα αμέσως μετά την άφιξη Μαζωνάκη. Προκύπτει πως στις 14:54, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

AI και ανάνηψη

Σε ό,τι αφορά για την αναζήτηση στο AI ότι οι γιατροί έψαχναν να δουν πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την ανακοπή του, οι πληροφορίες σοκάρουν και αποτελούν «βασιμότητες» όπως εξήγησε ο κ. Λυκούδης,«αφορμή που τον ώθησε να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. «Όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, άρα όχι για συμβατή ασθένεια με την πράξη που υποβλήθηκε, σε έναν ακατάλληλο χώρο, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, όταν ο ασθενής - σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών – ήταν σε υπερδιέγερση, συνεπώς έχει αστάθεια καρδιακή που δεν επιτρέπει ιατρική πράξη, όταν είσαι γιατρός που το κάνει αυτό, όταν ούτως ή αλλιώς τελείς μία πράξη παράνομη ως προς τον χρόνο και την εξειδίκευσή σου, αποδέχεσαι ό,τι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις» υπογράμμισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

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Δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, επιβεβαίωσε ο δικηγόρος και τόνισε πως «η χώρα μας έχει θερμικό κενό, να βρεθεί η λύση να προστατεύσει όχι τους ασθενείς, τους πελάτες όπως τους βλέπουν αυτού του είδους οι γιατροί. Έχουμε θεσμικό κενό ελέγχου».

Στο ερώτημα για το αν η οικογένεια θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες από όσους έχουν χρέος να ελέγχουν, ο κ. Λυκούδης ήταν ξεκάθαρος: «βεβαιότατα θα στραφούμε κατά παντός υπευθύνου, που είχε την ευθύνη να ελέγχει θεσμικά την λειτουργία αυτού του ιατρείου».

Οι 10 αντιφάσεις των γιατρών

Σωρεία αντιφάσεων προκύπτουν από τις καταθέσεις που έδωσαν οι δύο γιατροί αλλά και οι υπόλοιποι μάρτυρες, μεταξύ των οποίων γραμματείς του ιατρείου και διασώστες του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται σχετικά με:

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1. Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου με την Ιωάννα Γάκα να δηλώνει πως ο καλλιτέχνης πήγε στις 16:00 σε αντίθεση με τη γραμματέα που αναφέρει πως η προσέλευσή του ήταν στις 15:30 και τις νοσηλεύτριες , η μία εκ των οποίων αναφέρει πως η προσέλευσή του ήταν στις 14:00 με 14:30 ώρα ενώ η άλλη υποστηρίζει πως ήταν στις 15:00

2. Τη διάρκεια παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο χώρο θεραπείας και λειτουργίας του μηχανήματος με την Ιωάννα Γάκα να δηλώνει πως ο δημοφιλής τραγουδιστής έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα αφού, όπως είπε, «όταν τοποθέτησε τον φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και στην προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα και στο αριστερό του χέρι, εκείνος υπέστη ανακοπή». Οπότε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, «σταμάτησε την διαδικασία με την φλέβα και ζήτησε τη βοήθεια του συζύγου της και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ». Αντίθετα, η γραμματέας του ιατρείου κατέθεσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον -45- λεπτά.

3. Την ειδικότητας των δύο γιατρών με την Ιωάννα Γάκα να δηλώνει γυναικολόγος και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση με τις τις άδειες των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους.

4. Τη χρήση απινιδωτή καθώς η Ιωάννα Γάκα δήλωσε ότι ο σύζυγός της έκανε απινίδωση χωρίς όμως να ανταποκριθεί ο Γ. Μαζωνάκης να ανταποκριθεί ενώ το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δήλωσε ότι στο Ιατρείο υπήρχε απινιδωτής ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε.

5. Κρίσιμο θεωρείται ωστόσο ακόμη ένα στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα και αφορά το χώρο του ιατρείου μετά το συμβάν ο οποίος αμέσως καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του κέντρου.

6. Αίσθηση επίσης προκάλεσε πως οι κατηγορούμενοι γιατροί δεν συνόδευσαν καν «τον θανόντα στο νοσοκομείο, ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες νια την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου».

7. Το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο έκλεισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 8 Σεπτεμβρίου όταν επικοινώνησε ο ίδιος στις 17: 16 προκειμένου να συμβουλευτεί την Ιωάννα Γάκα τι να κάνει « ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις».

8. Ερωτώμενη από τους αστυνομικούς η Ιωάννα Γάκα είπε πως το ίδιο απόγευμα στις 19:00 ο καλλιτέχνης μετέβη μόνος του στο Ιατρείο της. « Του έκανα ηλεκτροφυσιολονικό έλεγχο με τα- μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ. επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε και όταν του είπα ότι έκανε χρήση ουσιών-μου απάντησε «δεν φαντάζεσαι», εννοώντας πόσο πολύ έκανε. Επίσης, μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση - υγρών. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του -είπα ότι κάτι που--είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι -καθαρισμός -του -αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει.-σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από τη δεύτερη φλέβα..Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν.»

9. Η πραγματοποίηση της θεραπείας ορίστηκε για την επόμενη ημέρα, την 9η Σεπτεμβρίου και ραντεβού την 09/09/2026 και ώρα 15:00 ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης καθυστέρησε και έφθασε στο Ιατρείο στις 16:00 μόνος του «Αυτός ανέφερε ότι ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας», συμπλήρωσε η κατηγορούμενη γιατρός.

10. Αναφερόμενη στην εικόνα του Γ. Μαζωνάκη η νοσηλεύτρια είπε:«Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος, όπως πάντα, όμως η κατάστασήτου μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει»

Ο ΙΣΑ αναζητά τώρα ευθύνες

Την ίδια ώρα, με ανακόινωσή του ο ΙΣΑ αναφέρει πως αποφάσισε ομόφωνα «τον αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο και άλλων διοικητικών και λειτουργικών συνεπειών των ιατρείων των γιατρών που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη».

Στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει πως «στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, προέβη άμεσα σε αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των φορέων Π.Φ.Υ. του ΙΣΑ, στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία σήμερα θα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή, στους εμπλεκόμενους ιατρούς. Οι ιατροί καλούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε: (1) να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, (2) να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. και (3) ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γένει».

Η ανακοίνωση, δε του ΙΣΑ καταλήγει με βαρύγρδουπη δήλωση του προέδρου του, Γιώργου Πατούλη που δήλωσε τα εξής: «Ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες».