Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή που υπέστη, ο διάσημος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να επισκέφτηκε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν οι γιατροί διέγνωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ ωστόσο όταν έφτασε στο «Ελπίς» βρισκόταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες και άλλες πηγές να αναφέρουν πως ειδοποιήθηκε και μετέβη στο σπίτι του τραγουδιστή καρδιολόγος, ο οποίος τον εξέτασε και κάλεσε ασθενοφόρο το οποίο στη συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Dnews.gr το νοσοκομείο και το υπουργείο Υγείας. Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ.

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Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Το νοσοκομείο Ελπίς αναφέρει στο ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πως «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια στις 4 Μαρτίου του 1972, όπου και μεγάλωσε. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

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Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε γνωστή ως Polygram. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ξεχωριστό του ύφος και την πρωτοπορία του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης.

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Εκτός από τις πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, κέρδισε το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως οι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου.

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Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

Η δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες “3 το πρωί”, “Ανήκω σε μένα” και “Μη μου ζητάς”. Το 1996 βγαίνει το single “Μου λείπεις”, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το “Παιδί της Νύχτας” το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single “Θέλω να γυρίσω” σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Και κάπως έτσι ξεκινούν οι επιτυχημένες συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

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Εμφανίστηκε με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin' Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του “Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο” το τραγούδι “Δεν θέλω πια να ξαναρθείς”.

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Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και τότε μπαίνουν στη νυχτερινή Αθήνα οι καναπέδες στα κέντρα. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η αλλαγή στην εμφάνιση. Βγαίνει στη σκηνή με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση. Ο ίδιος όμως ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

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Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Τεχνόπολη για τα «33 χρόνια από το Α έως το Ω», όπως είχε ονομάσει την εμφάνισή του.

«Μια μεγάλη συναυλία για 33 χρόνια μουσικής πορείας, γεμάτα τραγούδια, έντονες στιγμές, ανατροπές και προσωπικές αναζητήσεις. Με αγαπημένες επιτυχίες και ξεχωριστούς καλεσμένους, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει το μεγάλο φινάλε στη φετινή Μουσική Τεχνόπολη, κλείνοντας τη συναυλιακή σεζόν με μια μεγάλη γιορτή» έγραφε το promo της εκδήλωσης.

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Από τους πρώτους που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για ανείπωτη θλίψη.

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Ο Χάρης Σιανίδης ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Νίνο και τον Νίκο Οικονομόπουλο γράφοντας στη λεζάντα «Γιώργο μου,ταξίδεψε,αγάπη μου και εκτοξεύσου στο άπειρο,απελευθερωμένος απ’ όλα… Κρατώ από εσένα τα γέλια,τα πρώτα μου μετεφηβικά ξενύχτια μετά το «Χάος» και το «Γκάζι»,στο «Plus Soda» και στο «Αμφιθέατρο»,τις τελευταίες συνεργασίες μας,τα μεταμεσονύχτια τηλεφωνήματα μας και τις βόλτες με το αμάξι,τις παρέες,τα ταξίδια !!! Σε αποχαιρετώ με αυτήν την φωτό με τον Νίκο και Νίνο από εκείνο το καλοκαίρι στην Χαλκιδική, που είχαμε γελάσει τόσο πολύ… Η ιστορία σου ανήκει… Και αυτό δεν μπορεί να σου το πάρει ποτέ κανείς. Καλό σου ταξίδι…».

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