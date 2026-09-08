Κυρώσεις από ισχυρές χώρες της Ευρώπης και τον Καναδά απέναντι στην τακτική ανοχής της κυβέρνησης Νετανιάχου για τον εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών - Με αντίποινα απαντά το Ισραήλ.

Σκληραίνει η κόντρα Ευρώπης - Ισραήλ μετά το κοινό ανακοινωθέν 11 ευρωπαϊκών χωρών – όχι όμως της Ελλάδας - συν του Καναδά, για την επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Μετά την είδηση, που φέρνει αρκετές από τις ισχυρές χώρες της Ευρώπης απέναντι στην τακτική ανοχής της κυβέρνησης Νετανιάχου στους εποίκους κατά των παλαιστινιακών εδαφών, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, ανακοίνωσε αντίποινα κατά της απόφασης της Βρετανίας, που έδωσε το έναυσμα και σε άλλες χώρες να ακολουθήσουν την πολιτική των κυρώσεων. Ο Γκιντεόν Σάαρ είπε ότι το Ισραήλ θα κλείσει το βρετανικό προξενείο και θα αποβάλλει την Βρετανία από την υπό αμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού στη Γάζα με έδρα το Ισραήλ. Η Βρετανία πλέον δεν θα είναι σε θέση να εκπαιδεύει δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε τις δηλώσεις του Βρετανού ομολόγου του ο οποίος κατηγόρησε στη Βουλή των Κοινοτήτων, το Ισραήλ για «εθνοκάθαρση» χαρακτηρίζοντάς τες «σκανδαλώδεις και εσφαλμένες». Επέκρινε επίσης την απόφαση της Βρετανίας να προχωρήσει στις κυρώσεις και δήλωσε πως η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με «παρέμβαση» στις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ.

Βρετανός ΥΠΕΞ: Η ισραηλινή κυβέρνηση «κλείνει τα μάτια σε εθνοκάθαρση»

Στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ επιβεβαίωσε ότι η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς θα επιβάλουν απαγόρευση στο εμπόριο αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών από ισραηλινούς οικισμούς. Τον περασμένο μήνα καταδίκασε τα σχέδια του Ισραήλ για 1.200 νέες κατοικίες στην περιοχή Ε1 ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

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Η Βρετανία «θα αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων εταιρειών και ατόμων που παρέχουν υπηρεσίες όπως κατασκευές, υποδομές, οικονομία ή real estate για επέκταση των οικισμών» είπε ο Μίλιμπαντ στους βουλευτές. Πρόσθεσε πως «Σε εκείνους που παρέχουν οικονομική διευκόλυνση ή διευκολύνουν τους παράνομους οικισμούς, έχω να πω μόνο αυτό, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με το σύνολο των κυρώσεων που θα επιβάλλει η Βρετανία».

Η Βρετανία, όπως είπε θα ενεργήσει σε συνεννόηση με άλλους σε έναν ευρύ διεθνή συνασπισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η Γαλλία και ο Καναδάς θα απαγορεύσουν επίσης την εισαγωγή αγαθών από παράνομους οικισμούς.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια σε εθνοκάθαρση... Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες εποίκους. Και πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων», δήλωσε ο Μίλιμπαντ μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Ως εκ τούτου, μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι θα επιβάλουμε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη», είπε, σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες.

Η στάση των ΗΠΑ

Με δηλώσεις του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ακολουθήσουν τη Βρετανία στην απόφασή τους να επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να δουν μία νέα αύξηση των εντάσεων ή των συγκρούσεων στην Δυτική Όχθη σε μία πολύ τεταμένη στιγμή για την περιοχή».

Οι χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις

Την Τρίτη, οι υπουργοί 12 χωρών είπαν ότι σκέφτονται να υποστηρίξουν ή να επιβάλλουν και αυτές κυρώσεις στα εμπορικά αγαθά από τους οικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη σημειώνοντας ότι είναι παράνομα υπό το διεθνές δίκαιο.

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν τη δυνατότητα της λύσης των δύο κρατών» ανέφερε η δήλωση. «Σήμερα ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Βρετανία επιβεβαίωσαν πως την πρόθεσή τους να εισάγουν εθνικές ή να στηρίξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με ισραηλινούς οικισμούς που είναι παράνομοι υπό το διεθνές δίκαιο, ή ότι σκέφτονται ενεργά αυτά τα μέτρα ή και άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες» ανέφερε η δήλωση.

Την είδηση της συμμετοχής της Γαλλίας επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν- Νοέλ Μπαρό με ανάρτησή του στο Χ. «Η Γαλλία θα τερματίσει το εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μαζί με 11 άλλες χώρες που έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις.

{https://x.com/jnbarrot/status/2097301681847341153}

Η Γαλλία δεν μπορεί, μέσω του εμπορίου, να στηρίζει μία κατάσταση που απειλεί την ασφάλεια τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και τους Παλαιστινίους» πρόσθεσε. Η κίνηση αυτή ακολουθεί μία τεράστια διπλωματική προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης όλο το καλοκαίρι, η οποία κορυφώθηκε με την επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη εβδομάδα.

Η σχέση της Γαλλίας με το Ισραήλ ιστορικά ήταν από τις πιο στενές καθώς η χώρα φιλοξενεί τις τους περισσότερους Εβραίους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ωστόσο η σχέση αυτή έχει μεταλλαχθεί με τον πόλεμο στη Γάζα.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με τον Μπαρό, έχει βρει αντίδραση από τις Βρυξέλλες. Αν και αρκετές χώρες της Ευρώπης έχουν δεσμευθεί να απαγορεύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τους ισραηλινούς οικισμούς, η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη υπό τους νόμους της ΕΕ, επειδή το εμπόριο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να το πράξουν είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, αλλά οποιαδήποτε μέτρα σε εθνικό επίπεδο αξιολογούνται ως προς τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ.

Κυρώσεις σε όλες τις ιρανικές αερογραμμές

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε 36 οντότητες ανάμεσά τους και 27 ιρανικές αερογραμμές, με την κατηγορία της στήριξης του ιρανικού αεροπορικού τομέα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Ιράν χρησιμοποιεί τον τομέα της αεροπορίας για τη μεταφορά «όπλων, προσωπικού και παράνομου φορτίου». Πρόσθεσε ακόμα πως οι ΗΠΑ ακολουθούν τη δέσμευσή τους να επιβάλλουν «σοβαρές συνέπειες σε οντότητες που παρέχουν «οικονομικές σανίδες σωτηρίας] στην ιρανική κυβέρνηση.

«Ας είναι αυτό μία προειδοποίηση προς οποιονδήποτε συνεργάζεται με τις εναπομείνασες ιρανικές αερογραμμές, στις οποίες επιβάλλαμε σήμερα κυρώσεις» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. «Διακινδυνεύετε να αποκοπείτε από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα»





