Οι φορολογικοί κανόνες της Ελλάδας θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί για τους υπερπλούσιους, σχολιάζει δημοσίευμα του BBC.

Δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, που είναι από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Βρετανίας, αποφάσισε να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μετακομίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο Chris Rokos σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ελλάδα διαθέτει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για εύπορους αλλοδαπούς με εισοδήματα από το εξωτερικό, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο Chris Rokos κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα των μεγαλύτερων φορολογουμένων της Βρετανίας που δημοσιεύει η Sunday Times, έχοντας καταβάλει πέρυσι 330 εκατ. λίρες σε φόρους. Τον Μάρτιο ανακοίνωσε επίσης ότι θα δωρίσει 190 εκατ. λίρες στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Οι εκπρόσωποι του Chris Rokos αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για ταλέντα και επενδύσεις». Πρόσθεσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει «ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα, ισχυρές κεφαλαιαγορές, πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης και εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης».

Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο Chris Rokos πήρε την απόφαση, την οποία αποκάλυψε πρώτο το Bloomberg, όμως οι φορολογικοί κανόνες της Ελλάδας θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί για τους υπερπλούσιους, αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

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Το ελληνικό φορολογικό καθεστώς

Οι αλλοδαποί που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να καταβάλλουν σταθερό ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για το σύνολο των εισοδημάτων τους από το εξωτερικό.

Ο Dan Neidle, ιδρυτής του think tank Tax Policy Associates, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC ότι τα 330 εκατ. λίρες φορολογικών εσόδων που ενδέχεται να χάσει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «αρκετά μεγάλο ποσό».

«Αρκεί για να χρηματοδοτήσει 4.500 εκπαιδευτικούς...Υπάρχουν ακόμη και ολόκληρες κατηγορίες φόρων που αποφέρουν λιγότερα από 330 εκατ. λίρες», πρόσθεσε.

«Πιθανότατα θα πληρώνει ελάχιστο φόρο στην Ελλάδα και εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς», τόνισε.

Παρά την πιθανή απώλεια εσόδων, ο Neidle είπε ότι δεν υπάρχουν «εύκολες απαντήσεις ούτε καλά στατιστικά στοιχεία» σχετικά με το ζήτημα της αποχώρησης υπερπλούσιων φορολογουμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μεγάλη δωρεά στο Κέιμπριτζ

Τον Μάρτιο, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανακοίνωσε ότι η δωρεά του Chriw Rokos θα είναι «η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά που έχει γίνει σε βρετανικό πανεπιστήμιο στη σύγχρονη εποχή».

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Σχολής Διακυβέρνησης στο Κέιμπριτζ, η οποία θα φέρει το όνομά του και θα έχει στόχο την εκπαίδευση των ηγετών του μέλλοντος. Η σχολή αναμένεται να ανοίξει το φθινόπωρο.

Παρά τη γενναιοδωρία του προς το Κέιμπριτζ, ο ίδιος είναι απόφοιτος της Οξφόρδης, όπου σπούδασε μαθηματικά στο Pembroke College.

Φοίτησε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο προτού κερδίσει υποτροφία για το Eton College.

Με πληροφορίες από BBC