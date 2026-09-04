Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων και θα μεταφερθούν τα πρώτα φορτία από το ηπειρωτικό σύστημα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μανουσάκης.

Ως την «καλύτερη δυνατή εξέλιξη» για τη συνέχιση του Great Sea Interconnector χαρακτήρισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή ενός διεθνούς επενδυτικού ταμείου σε ένα έργο τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς τον Διαχειριστή όσο και προς την ελληνική οικονομία.

Μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» στη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ υπογράμμισε ότι η εμπλοκή της Meridiam συνιστά παράλληλα έμπρακτη επιβεβαίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του GSI. Ο ΑΔΜΗΕ, όπως διευκρίνισε, διατηρεί ισχυρό ρόλο στο έργο, έχοντας την τεχνική ηγεσία κατά την κατασκευή και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βρίσκεται υπό εξέταση, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Ο κ. Μανουσάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έκβαση θα είναι θετική, ενώ ως επόμενο βήμα προγραμματίζεται, σε συνεργασία με τη Meridiam και τη Nexans, η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού.

Την ίδια ώρα, ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει το πρόγραμμα εγχώριων ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με τα πρώτα φορτία από το ηπειρωτικό σύστημα να μεταφέρονται προς Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καλωδιακό σύστημα συνεχούς ρεύματος Κορίνθου–Κω, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για σταθμούς μετατροπής, καλώδια και υποσταθμούς που αφορούν τα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, είναι όλα τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί να έχουν υλοποιηθεί έως το 2030.

Σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης βρίσκονται και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Οι μελέτες για τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, ενώ εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι μελέτες για τη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία. Για το έργο Ελλάδας–Αιγύπτου, που αναπτύσσεται από τον Όμιλο Κοπελούζου, ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει σε τεχνικό επίπεδο.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο επικεφαλής του Διαχειριστή και στο οικονομικό όφελος των διασυνδέσεων για τους καταναλωτές. Με βάση τις σημερινές παραδοχές για το κόστος των ορυκτών καυσίμων, το όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, κυρίως λόγω της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι νέες υποδομές, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύουν ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια, επιτρέπουν μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και περιορίζουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ο κ. Μανουσάκης στάθηκε τέλος στην αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καλείται να περάσει με ασφάλεια από επίπεδα διείσδυσης περίπου 60% σήμερα σε ποσοστά της τάξης του 80% τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας αποκτά κομβικό ρόλο για τη διαχείριση της περίσσειας παραγωγής από ΑΠΕ και τη διατήρηση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος.