Η διαδρομή του υπερ-κολυμβητή ξεκίνησε από τους Οθωνούς.

Ιστορία έγραψε πριν λίγες μέρες ο υπέρ-κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.

Σε ανάρτησή του που έκανε στο Facebook, ο Χρυσικόπουλος διένυσε την απόσταση των 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Η διαδρομή ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, τους Οθωνούς και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

{https://www.facebook.com/SpyrosChrysikopoulosUltra/posts/pfbid029v4mteuQMChVu7ZAG4yPqGpAH9JWk6MX3j9tq6s99NetqSymZWPEMG5MScoSeaxGl}

Τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών , ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν ξεκινήσει το απαιτητικό ταξίδι του. Λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα ο Χρυσικόπουλος βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος έχοντας πασαλειφθεί με αρκετό αντηλιακό για να προστατευθεί από τις ακτίνες του ηλίου, ενώ κρατούσε τα απαραίτητα για το ιστορικό του κατόρθωμα γυαλάκια και σκουφάκι.