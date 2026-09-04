Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και πότε θα επιβάλλεται η κύρωση.

Περικοπές στις αποδοχές των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα τα στοιχεία που ζητά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθορίζει τις κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του ΓΛΚ, με στόχο, όπως αναφέρεται, την εύρυθμη και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

Το νέο καθεστώς αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές της Κεντρικής Κυβέρνησης και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντίθετα, εξαιρούνται οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο σειρά δημοσιονομικών στοιχείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισμών, οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκθέσεις, καθώς και η στοχοθεσία, τα μνημόνια συνεργασίας και τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Ο μηχανισμός των κυρώσεων

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο μηχανισμός των κυρώσεων. Εφόσον περάσουν 15 ημέρες από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας χωρίς να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών έχει ακόμη 15 ημέρες για να δώσει έγγραφες εξηγήσεις για την καθυστέρηση.

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Εάν παρέλθει και αυτή η προθεσμία, μπορεί να επιβληθεί προσωπική οικονομική κύρωση στον αρμόδιο προϊστάμενο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται περικοπή του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής του κατά 1/25 για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης. Η κύρωση επιβάλλεται κατόπιν απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της προβλεπόμενης εισήγησης.

Στην πράξη, εάν ένας προϊστάμενος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ, το 1/25 αντιστοιχεί σε 100 ευρώ. Εφόσον, μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, η καθυστέρηση συνεχιστεί για τρεις επιπλέον ημέρες και επιβληθεί η προβλεπόμενη κύρωση, η περικοπή μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Στην περίπτωση αυτή, μετά την πρώτη περίοδο καθυστέρησης των 15 ημερών, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών καλείται μέσα στις επόμενες 15 ημέρες να καταθέσει τις εξηγήσεις του απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εάν η καθυστέρηση συνεχιστεί, μπορεί επίσης να υποστεί περικοπή ίση με το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών ή της αποζημίωσής του για κάθε επιπλέον ημέρα.

Οι προϊστάμενοι στους οποίους επιβάλλεται η κύρωση έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της υπουργικής απόφασης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.