Σε όρους δολαρίου, η αξία του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε περίπου 438,35 δισ. δολάρια.

Η τουρκική οικονομία διατήρησε τη θετική της πορεία και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, συμπληρώνοντας 24 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, παρά τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας και τις μεταβολές στις νομισματικές συνθήκες.

Μετά τη βαθιά συρρίκνωση κατά 10,1% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2020, εν μέσω της πανδημίας, η οικονομία της Τουρκίας επέστρεψε σε αναπτυξιακή τροχιά. Έκτοτε δεν έχει καταγράψει αρνητικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σε τριμηνιαία βάση.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε τρέχουσες τιμές, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, υπολογιζόμενο με τη μέθοδο παραγωγής, αυξήθηκε κατά 36%, φθάνοντας τα 19,87 τρισ. τουρκικές λίρες. Σε όρους δολαρίου, η αξία του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε περίπου 438,35 δισ. δολάρια.

Η ισχυρότερη ανάπτυξη της περιόδου είχε σημειωθεί κατά την ανάκαμψη μετά την πανδημία, όταν το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ο ετήσιος ρυθμός είχε εκτιναχθεί στο 22,1%.

Έκτοτε η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σταδιακά, παραμένοντας ωστόσο σε θετικό έδαφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά της ζήτησης, οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 3,5% το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ενώ οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,8%. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκε οριακά κατά 0,6%.

Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 3,4%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,4%. Οι αμοιβές εργασίας αυξήθηκαν κατά 36,7%, με το μερίδιό τους στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να υποχωρεί οριακά από 38,3% σε 38,1%.