Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 18 πυροσβέστες.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μαζί με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο σημείο της φωτιάς. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, με το έργο της κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095480315888164867}