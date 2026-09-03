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Στο μέτωπο από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό του Δήμου Στυλίδας, στη Φθιώτιδα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095469238743957887}