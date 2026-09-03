Πώς σχολίασε ο Νίκος Παππάς τις χθεσινές εξαγγελίες Τσίπρα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ.

Τη διαφορετική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τον δημοσιονομικό χώρο και τις δυνατότητες άσκησης αναδιανεμητικής πολιτικής ανέδειξε ο Νίκος Παππάς στις συνεντεύξεις του στο Action24 και στα Parapolitika FM. «Θεωρούμε ότι μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα μπορεί να διαμορφωθεί χώρος, αλλά χρειάζεται τόλμη», τόνισε ο γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος, στο Action24, ενώ στα Parapolitika FM σημείωσε: «Αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου».

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για «μία πάρα πολύ σαφή και ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν από την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ». Όπως εξήγησε στη συνέχεια, το πακέτο μέτρων της ΕΛΑΣ, ύψους 8 δισ. ευρώ στην τετραετία, αντιστοιχεί περίπου σε 2 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή «κινείται κοντά στα όρια του δημοσιονομικού χώρου που περιγράφει η κυβέρνηση […] Δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου», ανέφερε.

Ο Νίκος Παππάς κατέγραψε συγκεκριμένα τις προγραμματικές διαφορές: «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο και δεν άκουσα τον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, δυνατότητα που επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Στις διαφορές συμπεριέλαβε ακόμη τη φορολόγηση των υπερκερδών και την επαναφορά του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ, στα ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα, που έχει στο πρόγραμμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας: «Αυτοί είναι πυλώνες του προγράμματός μας». Παράλληλα, χαρακτήρισε «πάρα πολύ κρίσιμο» το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, το οποίο, όπως είπε, «ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να θέσει και στα υπόλοιπα κόμματα».

«Εμείς τα είχαμε προτείνει, τα έχουμε κοστολογήσει, θα τα επαναφέρουμε. Θα δείξουμε πώς μέσα στον δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν», υπογράμμισε, προαναγγέλλοντας επικαιροποιημένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη και «πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση κυρίως για τα ζητήματα της στέγης».