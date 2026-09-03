Πώς πραγματοποιείται και ποιά είναι τα οφέλη της λαπαροσκοπικής-ρομποτικής νεφρεκτομής.

Η λαπαροσκοπική-ρομποτική νεφρεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση του νεφρού μέσω μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Αντί για μεγάλη ανοιχτή τομή, ο χειρουργός χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία και μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας, η οποία μεταφέρει μεγεθυμένη εικόνα του χειρουργικού πεδίου.

«Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για ριζική αφαίρεση (ολόκληρου του νεφρού) όσο και για μερική αφαίρεση σε περιπτώσεις εντοπισμένων όγκων. Η μέθοδος αυτή έχει καθιερωθεί ως η μέθοδος εκλογής (gold standard) χάρη στον συνδυασμό ακρίβειας και μειωμένης επεμβατικότητας», επισημαίνει ο κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης, Xειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Η΄ Ουρολογικής Κλινικής – Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής – Ρομποτικής Ουρολογίας Metropolitan General.

Πώς πραγματοποιείται η λαπαροσκοπική-ρομποτική αφαίρεση νεφρού

«Η διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία μικρών τομών στην κοιλιακή χώρα, μέσω των οποίων εισάγεται αέριο διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό δημιουργεί χώρο ώστε ο χειρουργός να κινείται με ασφάλεια. Η κάμερα εισάγεται από μία από τις τομές και προσφέρει καθαρή, μεγεθυμένη εικόνα των οργάνων.

Ο χειρουργός απομονώνει τον νεφρό, τους αγγειακούς κλάδους και, εφόσον απαιτείται, τον ουρητήρα. Στη συνέχεια, ο νεφρός απομακρύνεται μέσω μιας ελαφρώς μεγαλύτερης τομής, σε ειδικό προστατευτικό σάκο. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά ακριβής, με ελάχιστο τραυματισμό στους γύρω ιστούς.

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Σε περίπτωση μερικής νεφρεκτομής, αφαιρείται μόνο το τμήμα του νεφρού που περιέχει τον όγκο, διατηρώντας ανέπαφο το υγιές τμήμα του οργάνου», εξηγεί.

Διαφορές από την ανοιχτή χειρουργική

«Η ανοιχτή νεφρεκτομή απαιτεί μεγάλη τομή, συνήθως στο πλάι ή στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικότερο τραυματισμό ιστών, μεγαλύτερη απώλεια αίματος και αυξημένο μετεγχειρητικό πόνο. Παράλληλα, ο χρόνος νοσηλείας είναι μεγαλύτερος.

Αντίθετα, η λαπαροσκοπική-ρομποτική μέθοδος μειώνει δραστικά την επεμβατικότητα. Η κάμερα παρέχει εξαιρετική ορατότητα, επιτρέποντας λεπτούς χειρισμούς χωρίς την ανάγκη μεγάλης τομής. Το αποτέλεσμα είναι μια διαδικασία πιο ασφαλής, με λιγότερες επιπλοκές και σημαντικά μικρότερο μετεγχειρητικό τραύμα» σημειώνει.

Ποια είναι τα οφέλη της λαπαροσκοπικής-ρομποτικής νεφρεκτομής

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης είναι η μειωμένη απώλεια αίματος, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες μετάγγισης. Οι μικρές τομές προκαλούν λιγότερο πόνο και ταχύτερη επούλωση, ενώ περιορίζουν την πιθανότητα μόλυνσης και μετεγχειρητικής κήλης.

Επιπλέον, ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται, με τους περισσότερους ασθενείς να επιστρέφουν στο σπίτι τους μέσα σε λίγες ημέρες. Η πλήρης επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες πραγματοποιείται σημαντικά νωρίτερα σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο.

Αισθητικά, οι τομές είναι πολύ μικρότερες και σχεδόν ανεπαίσθητες μετά την επούλωση, γεγονός που αποτελεί επιπλέον όφελος για πολλούς ασθενείς.

Πότε ενδείκνυται η λαπαροσκοπική-ρομποτική νεφρεκτομή

«Η τεχνική αυτή ενδείκνυται κυρίως σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο νεφρού, μεγάλες καλοήθεις μάζες ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία όπου ο νεφρός δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει. Η μερική νεφρεκτομή προτιμάται όταν ο στόχος είναι η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερης υγιούς νεφρικής λειτουργίας, και αποτελεί τη μέθοδο εκλογής σε όλους του όγκους μέχρι 4 εκατοστά και σε μεγαλύτερους όπου είναι τεχνικά εφικτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε έντονες συμφύσεις από προηγούμενα χειρουργεία ή σε εξαιρετικά μεγάλους όγκους, μπορεί να προτιμηθεί η ανοιχτή μέθοδος. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, η λαπαροσκοπική-ρομποτική τεχνική αποτελεί την ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική επιλογή», τονίζει ο ειδικός.

Η ανάρρωση μετά την επέμβαση

Η μετεγχειρητική πορεία είναι συνήθως ομαλή και λιγότερο επώδυνη από την ανοιχτή χειρουργική. Ο ασθενής κινητοποιείται νωρίς, συχνά μέσα στο πρώτο 24ωρο, και λαμβάνει εξιτήριο μέσα σε 1–3 ημέρες, ανάλογα με το είδος της επέμβασης και τη συνολική του κατάσταση.

Ο πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με απλά αναλγητικά. Οι τομές επουλώνονται γρήγορα και η πλήρης επιστροφή σε καθημερινές δραστηριότητες γίνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο χειρουργός παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την άσκηση, τη διατροφή και την παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας.

«Η λαπαροσκοπική-ρομποτική αφαίρεση νεφρού αποτελεί μια σύγχρονη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στην ουρολογία. Η ακρίβεια της τεχνικής, η ελάχιστη επεμβατικότητα και η ταχύτερη ανάρρωση την καθιστούν ιδανική επιλογή για μεγάλο εύρος ασθενών. Προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο», καταλήγει ο κ. Μιχαλάκης.

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