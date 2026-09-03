Αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να προετοιμασουν τις απολογίες τους.

Την άκρη του νήματος στην υπόθεση του θανάτου του 9 μηνών βρέφους το οποίο εντοπίστηκε στο σπίτι της οδού Θάσου, στην Κυψέλη αναζητά η Δικαιοσύνη με τους δυο εμφανιζομένους ως γονείς του άτυχου μωρού να καλούνται σε απολογία με βαριές κατηγορίες. Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφος του που φέρονται ως υπεύθυνοι για το θάνατο του μωρού το οποίο κρατούσαν επί χρόνια στις καταψύξεις των σπιτιών που μετακόμιζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο Αυτόφωρο ο 43χρονος

Ο 43χρονος ωστόσο, οδηγήθηκε και σήμερα στα δικαστήρια προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο με αφορμή καβγά στον οποίο φέρεται να πρωταγωνίστησε στα κρατητήρια. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου.

Τι υποστηρίζουν για το θάνατο του μωρού

Οι δυο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο 43χρονος υποστηρίζει πως το μωρό πέθανε ενώ ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού. Για τα τραύματα από μαχαίρι που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στο άψυχο κορμάκι του μωρού ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο από το βρέφος που φυλασσόταν στην κατάψυξη.

«Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα» λέει ο κατηγορούμενος. Η 38χρονη Γερμανίδα, από την πλευρά της , δηλώνει αθώα και ισχυρίζεται ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

Αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύντροφός του όπως και ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη μαζί τους. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται πάντως να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις βαρύτερες κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τη θανάτωση του βρέφους που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα, καθώς και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

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Οι καταθέσεις των παιδιών

Απαντήσεις σε σκοτεινά σημεία της υπόθεσης εκτιμάται ότι δίνουν μέσα από τις καταθέσεις τους τα ανήλικα παιδιά , τα οποία μίλησαν παρουσία παιδοψυχολόγου αν και, σύμφωνα με πληροφορίες δεν κατάφεραν να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του 9 μηνών βρέφους. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που πέθανε το μωρό ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην 15χρονη κόρη της οικογένειας καθώς εκτιμάται πως γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει. Τα τρία παιδιά εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου από παιδοψυχολόγους στη δομή «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών, ενώ η διαδικασία της εξέτασης ηχογραφήθηκε και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα τρία ανήλικα παιδιά ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τη δολοφονία του βρέφους, αλλά μόνο ότι το μωρό είχε πεθάνει και στη συνέχεια ότι είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Από την εξέταση των παιδοψυχολόγων φέρεται να διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη εξέταση των τριών ανηλίκων.

Και άλλη έρευνα

Μαζί με το ζευγάρι κατηγορείται και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη έγκυο καθώς κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει αλλά και αφότου συμπλήρωσε τα 12 έτη, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Υπενθυμίζεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν, ήδη, προφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών. Ο 43χρονος ερευνάται επίσης και για υπόθεση μαστροπείας, την περίοδο 2020-2021. Ο κατηγορούμενος είχε εμπλακεί στο παρελθόν και σε άλλη υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία 40χρονη Γερμανίδα για την οποία οδηγήθηκε στη φυλακή αλλά, τελικά, απαλλάχθηκε με βούλευμα.