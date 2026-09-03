Συγκλονιστικά είναι όσα υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ο 43χρονος και η 38χρονη.

Προφυλακισμένοι παραμένουν οι δύο γονείς από την Κυψέλη, που κρατούσαν στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό τους, καθώς και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Σε βάρος των δύο γονέων έχει πλέον ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Οι καταθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Οι ισχυρισμοί των γονέων και οι μαχαιριές στο βρέφος

Συγκλονιστικά είναι όσα υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ο 43χρονος και η 38χρονη. Όπως δήλωσαν, το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, επί τέσσερα χρόνια το μετέφεραν και το διατηρούσαν σε έναν καταψύκτη.

Για τις μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ το παιδί ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει μία κρούστα πάγου στο άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να την αφαιρέσει.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν συνάδει με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξέτασης, οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν τον θάνατό του. Πρόκειται για σχεδόν 20 χτυπήματα στην πλάτη, με κουζινομάχαιρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα στοιχεία για τα παιδιά

Οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς έχουν εντοπιστεί αρκετά κενά και αντιφάσεις.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Παράλληλα, ερωτήματα υπάρχουν και σχετικά με τα στοιχεία για τη γέννηση των υπόλοιπων παιδιών. Η 15χρονη φέρεται να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ενώ ο 12χρονος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, για το 9χρονο αγόρι, αλλά και για το μωρό, και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής έγγραφα που να το πιστοποιούν.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η κατάσταση.

Στο επίκεντρο και η υπόθεση των ναρκωτικών

Όσον αφορά την υπόθεση των ναρκωτικών, οι γονείς υποστηρίζουν ότι έκαναν χρήση ουσιών και όχι διακίνηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί, ο Αφγανός που είχε σχέση με την 15χρονη είχε αναλάβει τα έξοδα για τον ρουχισμό και το φαγητό ολόκληρης της οικογένειας.

Νωρίτερα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου, αλλά και της 38χρονης.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε επίσης σε βάρος του 26χρονου Αφγανού για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας με την οποία είχε σχέσεις.

Σήμερα το πρωί αναμένεται και οι τρεις να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή.