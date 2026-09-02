Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα για το νεκρό βρέφος.

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τη δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

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Δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο στον 26χρονο

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με τη 15χρονη που είχε εντοπιστεί στο σπίτι της οδού Θάσου. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, καθώς και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους, ενώ κατηγορείται επιπλέον για ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Αναμένεται και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Κυψέλη: «Προσπαθήσαμε να σπάσουμε τον πάγο με μαχαίρι» υποστηρίζει ο πατέρας – Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους στην Κυψέλη, καθώς διαφορετική εικόνα προκύπτει από τον ισχυρισμό του 43χρονου που δηλώνει πατέρας του παιδιού και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 43χρονου, οι μαχαιριές στο σώμα του βρέφους προκλήθηκαν όταν ο ίδιος και η σύντροφός του προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο χρησιμοποιώντας μαχαίρι, προκειμένου να απεγκλωβίσουν το παιδί. Το μωρό φέρεται να γεννήθηκε το 2022 και να πέθανε την ίδια χρονιά.

Ωστόσο, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι οι κακώσεις από μαχαίρι που συνδέονται με τον θάνατο του βρέφους ανέρχονται σε δεκαπέντε επισημαίνοντας ότι δεν συμμερίζεται τον συγκεκριμένο ισχυρισμό του φερόμενου ως πατέρα. Η ιατροδικαστική εκτίμηση αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο της δικογραφίας, καθώς οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος του βρέφους. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, μετά και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών προσώπων.

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