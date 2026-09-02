Ερώτηση του Σάκη Αρναούτογλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έγκαιρη προειδοποίηση και συντονισμένη αντιμετώπιση του ιού Δυτικού Νείλου – «Τα εργαλεία υπάρχουν. Η Κυβέρνηση τα αξιοποιεί;»

Την ώρα που ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς στην Ελλάδα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου, φέρνει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, την επιτήρηση των κουνουπιών και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Τα τελευταία στοιχεία προκαλούν έντονη ανησυχία. Έως τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν 75 νέα περιστατικά. Ο ιός έχει εμφανιστεί σε 61 δήμους, 73 ασθενείς νοσηλεύονται και 26 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προειδοποιεί ότι οι περίοδοι μετάδοσης ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια στην Ευρώπη γίνονται μεγαλύτερες και εντονότερες, ενώ επισημαίνει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών ως προς την επιτήρηση και την καταπολέμησή τους.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν γνωρίζουμε το πρόβλημα. Είναι τι κάνουμε πριν μετατραπεί σε ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Σήμερα υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην εκτίμηση του κινδύνου και στην έγκαιρη προειδοποίηση ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης ευρωπαϊκές δυνατότητες χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης.

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Ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα για συστηματική επιτήρηση των κουνουπιών, έγκαιρη προειδοποίηση και ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα μιας πιο φιλόδοξης ευρωπαϊκής απάντησης: ενός περισσότερο εναρμονισμένου συστήματος επιτήρησης, πρόγνωσης κινδύνου και έγκαιρης προειδοποίησης, με κοινά δεδομένα και επιστημονικά εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σάκης Αρναούτογλου: «Δεν αρκεί να μετράμε κρούσματα και θανάτους»

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«232 κρούσματα, 19 ανθρώπινες ζωές χαμένες και 26 συμπολίτες μας στις ΜΕΘ δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Δεν αρκεί κάθε καλοκαίρι να μετράμε εκ των υστέρων κρούσματα και θανάτους. Η πρόληψη πρέπει να προηγείται του κουνουπιού και όχι να ακολουθεί την εξάπλωση του ιού.

Η επιστήμη μάς δίνει πλέον τη δυνατότητα να γνωρίζουμε νωρίτερα πού αυξάνεται ο κίνδυνος. Η Ευρώπη διαθέτει χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία. Το ερώτημα προς την Κυβέρνηση είναι απλό: τα αξιοποιεί πλήρως και έγκαιρα ή συνεχίζουμε να τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα;

Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τα δεδομένα και επιμηκύνει τις περιόδους κινδύνου. Χρειαζόμαστε μόνιμη επιτήρηση, έγκαιρη προειδοποίηση, επιστημονικό σχεδιασμό και συντονισμό. Όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις όταν το πρόβλημα έχει ήδη εμφανιστεί.

Γι’ αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις για τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα, αλλά και για τη δημιουργία ενός πιο ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Όταν μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερα τον κίνδυνο, δεν έχουμε δικαιολογία να περιμένουμε πρώτα τα κρούσματα για να δράσουμε».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ιός του Δυτικού Νείλου – Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ενιαίο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έως τις 26 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ 75 νέα περιστατικά δηλώθηκαν μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 61 δήμους, ενώ 73 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 26 σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, το ECDC επισημαίνει ότι στην Ευρώπη οι περίοδοι μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια γίνονται μεγαλύτερες και εντονότερες, ενώ καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών ως προς την επιτήρηση και την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Δεδομένου ότι υπάρχουν πλέον επιστημονικά εργαλεία εκτίμησης και έγκαιρης προειδοποίησης του κινδύνου, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, και ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες αυξάνουν τον σχετικό κίνδυνο,

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια συγκεκριμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και τεχνικά εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα για ενίσχυση της συστηματικής επιτήρησης των κουνουπιών, των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και των ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης;

Προτίθεται να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό συντονισμό, με στόχο ένα περισσότερο εναρμονισμένο σύστημα επιτήρησης, πρόγνωσης κινδύνου και έγκαιρης προειδοποίησης για νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια, αξιοποιώντας κοινά δεδομένα και επιστημονικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ;