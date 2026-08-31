Τρεις - τέσσερις ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια ο καιρός ωστόσο, από την Κυριακή αναμένεται βλετίωση των καιρικών συνθηκών.

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιστρέφουν.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, την Τρίτη αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά κύριο λόγο πρόσκαιρα και αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν προς το βράδυ.

Την ίδια ημέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Νέα αστάθεια την Τετάρτη και την Πέμπτη

Την Τετάρτη υπάρχει πιθανότητα για νέες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας κατά τις μεσημβρινές ώρες.

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Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και από το βράδυ της Τετάρτης προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Την Πέμπτη, πιο άστατος θα είναι ο καιρός στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Μπόρες στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια

Πρόσκαιρα φαινόμενα αναμένονται και τα ξημερώματα της Παρασκευής, με μπόρες να επηρεάζουν τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Στη συνέχεια, όμως, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Το Σάββατο προβλέπεται γενικά πολύ καλός καιρός, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έως τις 10 με 11 Σεπτεμβρίου δεν διαφαίνονται αξιόλογες βροχές.

Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά την ανιούσα, με τον καιρό να γίνεται αρκετά έως και πολύ ζεστός.

Οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη ζέστη να παραμένει έντονη μέχρι και τα μέσα του μήνα.

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