Μέχρι και την Παρασκευή 11 στις 15:00 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής για τις ΣΑΕΚ μέσω του συνδέσμου diek.it.minedu.gov.gr.

Από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 13:00 εκκινεί η διαδικασία τυποβολής αιτήσεων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας που θα είναι σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 15:00. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr.

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής- εγγραφής στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιλέγοντας μέχρι τρεις (3) ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στις Σ.Α.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχεται δωρεάν. Οι Σ.Α.Ε.Κ. προσφέρουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης. Η αίτηση για επιλογή στις Σ.Α.Ε.Κ. για Άτομα με Αναπηρία, υποβάλλεται στις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισής και Δια Βίου Μάθησης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι οποίες θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2026 -2027 στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/EidikotitesA_2026.xlsx

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης Σ.Α.Ε.Κ.», στη διεύθυνση: https://ieklab.sch.gr/saekmap

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1/9/2026 έως 30/9/2026.

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2026 – 2027 στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2025b.xlsx ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης Σ.Α.Ε.Κ.», στη διεύθυνση: https://ieklab.sch.gr/saekmap