«Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις για Ποτάμια, Σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις Τσιούτσια.

«Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παρωχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα ”Δεν πληρώνω”» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια.

«Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας είστε κορόιδα. Αυτό το μήνυμα στέλνει το ΠΑΣΟΚ. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα. Μια κυβέρνηση όταν νομοθετεί, οφείλει να κρατά και μια πολύ σημαντική ισορροπία. Ναι να δίνει ευκαιρίες, να βοηθάς αυτούς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, στους ευάλωτους δανειολήπτες να τους δίνεις την δυνατότητα να τα ρυθμίσουν. Γι' αυτό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια από 99,7 δισ. ευρώ σε 72,34. Και μάλιστα ο δείκτης αυτός από 101,3% το 2018 έχει πέσει στο 39,7%. Αλλά στη χώρα αυτή δεν ζουν μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες. Υπάρχουν και εκείνοι που πληρώνουν τα δάνειά τους. Υπάρχει και το τραπεζικό σύστημα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι όση σημασία έχει να προτείνεις μέτρα λογικά και εφαρμόσιμα για τους ευάλωτους δανειολήπτες -και συνεχίζουμε και το κάνουμε και εφαρμόζουμε- έχει πολύ μεγάλη σημασία να βλέπεις και εκείνους που πληρώνουν. Τους συνεπείς όχι μόνο με τα δάνειά τους, και με τους φόρους τους και με τις εισφορές τους, γιατί και εκείνοι πολίτες είναι και εκείνοι πρέπει να ξέρουν ότι αυτό το οποίο κάνουν έχει μια λογική. Το ξαναλέω λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, το καταλαβαίνω έχει μια αγωνία για τη δημοσκοπική του αρχικά και την εκλογική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει» προσέθεσε.

«Η όξυνση της ρητορικής προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ρητορική όξυνση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ εκ μέρους της κυβέρνησης και τις δυνατότητες μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Σας κάνω μία πρόταση: να διαβάσετε τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων μηνών και τις δικές μας απαντήσεις και να μου πείτε η όξυνση της ρητορικής αν προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ ή από την κυβέρνηση ή τη Νέα Δημοκρατία. Καμία όξυνση ρητορικής. Επισημάνουμε τις διαφορές. Είναι άλλο το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και άλλο το ΠΑΣΟΚ το οποίο θυμόμασταν επί της εποχής του Ευάγγελου Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Τεράστιες ιδεολογικές διαφορές και με το τότε ΠΑΣΟΚ και με το τώρα ΠΑΣΟΚ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιλογές του ΠΑΣΟΚ «που στέλνουν το εντελώς αντίθετο μήνυμα και το εντελώς αντίθετο πολιτικό σήμα από αυτό που έστελνε το 2015, που με τους βουλευτές της ΝΔ κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι συμπορεύεται με πρόσωπα που στήριξαν αυτή τη λογική και δεν στηρίζει πρόσωπα τα οποία εναντιώθηκαν σε αυτή τη λογική του λαϊκισμού. Είναι ότι αρχίζει και προτείνει πράγματα τα οποία τα ακούγαμε εκείνα τα χρόνια, όπως η πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό λοιπόν είναι μια επισήμανση. Τώρα, ως προς τις ενδεχόμενες εκλογικές συνεργασίες, έχουμε χρόνο μπροστά μας, κατ' αρχάς μέχρι τις εκλογές. Θεωρώ ότι ο αποκλειστικός και ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Καλύτερα να δουλέψουμε μέχρι τότε για να καταφέρουμε να δείξουμε παραδοτέα στον κόσμο και να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, παρά να επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ουσία» πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τις αποκαλύψεις Πιπίνη»

Σε ερώτηση για τις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου Ιάσωνα Πιπίνη για τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τη Βενεζουέλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού σημείωσε ότι είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπήρξε κάποια διάψευση, κάποια απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, είπε: «Ας βγει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει ξεκάθαρα για να κλείσει το θέμα επί όλων αυτών και να πει με σαφήνεια αν είτε ο ίδιος είτε το κόμμα του πήραν έστω και 1 ευρώ από το καθεστώς Μαδούρο. Και έτσι το θέμα θα κλείσει και δεν θα χρειάζεται να επανέλθει κανείς, ούτε συνάδελφός σας ούτε κάποιος στέλεχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Ασπίδα του Αχιλλέα»

Σε ερώτηση για την υπογραφή της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και το μήνυμα της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα είναι διπλό, και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα, με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια, είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής της αλλά και της ελληνικής διπλωματίας, τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθροιστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητίες του πολιτικού συστήματος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους αμυντικούς εξοπλισμούς που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση και σημείωσε «αυτή είναι η καλύτερη απάντηση, είναι το δεύτερο μήνυμα και εκτός συνόρων - σε όσους εκτός συνόρων αναπαράγουν ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων που χωρίς να το καταλαβαίνουν κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα. Η Ελλάδα μεγαλώνει, ισχυροποιείται με ένα αποτύπωμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και σε αυτή τη λογική θα συνεχίσει».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που είπε ο Τσιούτσιας βρίσκει σύμφωνο τον Σαμαρά»

Τέλος σε ερώτηση για τις δηλώσεις του κ. Τσούτσια σχετικά με την ταυτότητα της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Δεν θέλω να μεταφράζω, να διερμηνεύω προθέσεις ή δηλώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσούτσιας, εν συνόλω, απηχούν των απόψεων του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της Πολιτικής Άνοιξης, έφτασε στο σημείο να ηγείται της παράταξης στην οποία είμαι και εγώ από μικρό παιδί και της χώρας - θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσούτσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο. Κατ' αρχάς να πούμε ότι όπως απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των Νεοδημοκρατών, σε μια σειρά από εκλογικές διαδικασίες και σε παραπάνω εκλογικές περιφέρειες.

Αντιστοίχως και πολλά στελέχη της Κεντροαριστεράς, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, που ήρθαν τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητα αυτών, πολιτεύτηκαν με τη ΝΔ και οι Νεοδημοκράτες ή οι ψηφοφόροι της ΝΔ τούς εξέλεξαν και μάλιστα τους περισσότερους εξ αυτών σε πολύ υψηλές θέσεις εκλογής. Άρα τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις συζητήσεις τις δίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα είναι οι πολιτικές. Γιατί τα πρόσωπα κρίνονται πριν και πάνω απ' όλα από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες».

«Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παρωχημένες αιτιάσεις για Ποτάμια, Σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές. Ούτως ή άλλως μιλάμε για πρωθυπουργούς, νυν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργούς, άρα όλοι μας συγκρινόμαστε με βάση τις πολιτικές μας. Και αυτές οι πολιτικές είναι που στο τέλος της ημέρας ενδιαφέρουν τους πολίτες. Γιατί ξέρετε όλα αυτά τα περί προσώπων δεν τα υποτιμώ - και την πορεία του καθενός το αν ήταν πιστός σε ένα κόμμα, πότε ήρθε, πότε έφυγε ο κόσμος τα αξιολογεί. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τον κόσμο τον νοιάζουν οι πολιτικές που αγγίζουν τη ζωή του καθενός που μας ακούει» προσέθεσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.

*** Από τις 31 Αυγούστου 2026, οι μειώσεις τιμών περνούν στο ράφι των σούπερ μάρκετ μέσα από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που εκκινεί σήμερα.

Πρόκειται για μία οργανωμένη και μετρήσιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κωδικούς προϊόντων που επιλέγει και αγοράζει καθημερινά κάθε νοικοκυριό.

Η Εθνική Πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 1.735 κωδικούς προϊόντων, με μέσο όρο μείωσης έως 9,5%. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί:

870 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως περίπου 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%.

405 σχολικά είδη, με μέση μείωση τιμής 12%.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμής 8%.

100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%.

Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

*** Υπεγράφη σήμερα η διακρατική συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», του ελληνικού θόλου αεράμυνας που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης περίπου 700 εκατ. ευρώ να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες, συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Ο Ελληνικός Θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

*** Ολοκληρώνεται σήμερα, σχεδόν 5,5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», τον Μάρτιο του 2021, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, διότι, οι θετικές επιπτώσεις του Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία θα συνεχιστούν για δεκαετίες.

Με περίπου 36 δισ. ευρώ στη διάθεσή της, η Ελλάδα πέτυχε πολλά και σημαντικά. Σε συνδυασμό με την γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε στην αύξηση κατά 11% του ΑΕΠ, στη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%.

Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών και POS, που αύξησαν τα έσοδα του κράτους και κατ’ επέκταση οδήγησαν σε μειώσεις φόρων -δηλαδή αύξηση εισοδημάτων-, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, η ανακαίνιση πάνω από 230 νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω», οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα, ο προσωπικός βοηθός, που έγινε πλέον μόνιμη πολιτική του κράτους μαζί με την ψηφιακή κάρτα αναπηρίας και δεκάδες άλλα έργα σε ολόκληρη την επικράτεια που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών, έφεραν τη χώρα μας πιο κοντά σε πρακτικές που αποτελούν κοινό τόπο στην Ευρώπη και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα του 2030.

Σε αντίθεση με τις μηδενιστικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για «χαμένη ευκαιρία», ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά και με αίσθημα ευθύνης σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, αξιοποιώντας στο έπακρο τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αξιολόγησε θετικά όλα τα ελληνικά αίτημα εκταμιεύσεων.

*** Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο που αφορά στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση πόρων, ύψους 5,3 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών.

Το ελληνικό σχέδιο είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν. Αυτό, όπως αναγνωρίζει η Επιτροπή, δείχνει την πολύ καλή προετοιμασία της Ελλάδας και την ποιότητα και αρτιότητα των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν.

Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αφορά περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του 2026 και θα διαρκέσει έως και το 2032.

Πρόκειται για μία δέσμη 25 παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, 2.800 νέες κατοικίες που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης, κ.ά.

*** Έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 παρατείνεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αποσύρεται ο περιορισμός ως προς τον αριθμό χρηματοδότησης κλειστών κατοικιών και παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες.

Διευκρινίζεται πως για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας είναι 380.000.

*** Με Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων.

Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 9,5 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών, ενώ περίπου 246.000 ευρώ για την επιδότηση προσωρινής στέγασης.

Η απόφαση αφορά πληγείσες περιοχές σε επτά Περιφερειακές Ενότητες: Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου.

Η ενεργοποίηση των μέτρων αυτών αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την άμεση στήριξη των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές.

*** Εγκρίθηκαν αποζημιώσεις ύψους 16,8 εκατ. ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν πληγέντες κτηνοτρόφοι σε συνολικά 2.806 εκμεταλλεύσεις εξαιτίας της ευλογιάς, του αφθώδους πυρετού και της πανώλης.

Τα χρήματα αυτά αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν καταβληθεί ετήσιες αποζημιώσεις ύψος περίπου 28,5 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε απώλεια εισοδήματος 2.339 εκμεταλλεύσεων για το 2025.

Μέχρι σήμερα, δηλαδή, το σύνολο των αποζημιώσεων υπερβαίνει τα 45,3 εκατ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει επόμενη πληρωμή για το δεύτερο εξάμηνο του 2026».